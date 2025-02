video suggerito

Il regolamento del Festival di Sanremo 2025: il numero dei cantanti, il televoto e le Nuove proposte Tornano le Nuove Proposte, cambiano la serata cover e la comunicazione delle classifiche parziali. Diverse le novità nel regolamento del Festival di Sanremo 2025, che ca ecco cosa ha cambiato e cosa ha confermato il direttore artistico Carlo Conti.

A cura di Andrea Parrella

Dal ritorno delle Nuove Proposte separate dai Big al nuovo format della serata cover, passando per un nuovo sistema di comunicazione delle classifiche. Il ritorno di Carlo Conti al Festival di Sanremo dopo 7 anni è nel segno di alcuni cambiamenti sostanziali del regolamento, uniti alla continuità con le precedenti edizioni. Ecco i dettagli del regolamento del Festival di Sanremo 2025.

Le date di Sanremo 2025

Il Festival di Sanremo 2025 andrà in scena da martedì 11 a sabato 15 febbraio 2025. Queste le nuove date della kermesse, slittata di una settimana rispetto al periodo che era stato scelto inizialmente dalla Rai. A luglio del 2024, dopo alcune settimane di indiscrezioni, era arrivata la conferma dello spostamento della manifestazione, per evitare l'accavallamento con le partite di calcio di Coppa Italia trasmesse da Mediaset il 4 e 5 febbraio.

La giuria e il televoto: cosa cambia per la classifica finale

Il sistema di voto del Festival di Sanremo 2025 resta sostanzialmente uguale a quello della precedente edizione. Conti ha confermato l’esclusione della giuria demoscopica. Il voto sarà suddiviso così: il pubblico a casa potrà votare tramite il sistema del Televoto valido sia dal telefono fisso che dal mobile. La giuria delle radio è composta da emittenti radiofoniche nazionali e locali, le radio sono state individuate secondo i criteri di rappresentanza dell’intero territorio italiano. La giuria della sala stampa, tv e web, composta da rappresentanti dei media specializzati (carta stampata, web, televisioni) e accreditati al Festival.

Il sistema di voto serata per serata

Durante le cinque serate di gara non voteranno sempre tutte e tre. Per la prima serata voterà la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Per la seconda e terza serata voteranno: il pubblico attraverso il Televoto e la Giuria delle Radio, con un peso equamente ripartito. Per la quarta serata cover le esibizioni saranno votate da Televoto, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato della votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%, Giuria delle Radio 33%. Stesso meccanismo sia per la quarta serata cover, che per la quinta serata finale, al termine della quale verranno comunicati i primi 5 classificati che si esibiranno nuovamente, così da essere votati nuovamente dalle due due giurie e attraverso il televoto.

Le nuove proposte a Sanremo 2025

A Sanremo tornano le Nuove Proposte, dopo che nelle precedenti due edizioni il cast era stato accorpato in un'unica gara. I 4 artisti in gara presenteranno le loro canzoni nella seconda serata del mercoledì e saranno suddivisi in due coppie, ciascuna delle quali si esibirà in sfida diretta. Saranno votate da Televoto (34%), giuria della sala stampa, Tv e web (33%) e Giuria delle Radio (33%). Le 2 canzoni/Artisti più votate nel corso di ciascuna delle 2 sfide dirette accederanno alla Terza Serata del giovedì. Qui ci sarà una nuova sfida dalla quale verrà nominato il vincitore della categoria Nuove Proposte tramite identico sistema di votazione della serata precedente.

La serata cover con i duetti

Cambia il meccanismo della serata cover. Nel corso della serata del venerdì ci sarà gli artisti in gara si esibiranno in coppia tra loro o insieme ad artisti loro ospiti (qui tutte le esibizioni della serata cover). Le esibizioni saranno valutate dal pubblico con il Televoto, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio. L’Artista posizionatosi al primo posto della classifica sarà proclamato vincitore della Serata delle Cover. Quest'anno la serata cover sarà a tutti gli effetti una gara a parte. A differenza di quanto accaduto nelle ultime edizioni, infatti, il risultato della serata duetti non inciderà in alcun modo sulla classifica generale di Sanremo 2025.

Nuovo sistema di comunicazione delle classifiche

Un'altra novità di questa edizione del Festival sarà la modalità di comunicazione della classifica parziale alla fine di ogni serata. A conclusione delle prime tre serate Carlo Conti comunicherà al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni in classifica, ma i nomi verranno svelati in modo casuale, senza ordine di piazzamento, così da tener viva l'incertezza fino alla serata finale.