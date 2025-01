Quando inizia Sanremo 2025: le date delle cinque serate del Festival

video suggerito

Le date del Festival di Sanremo 2025, la kermesse più seguita dagli italiani che vede Carlo Conti alla conduzione e alla direzione artistica.

A cura di Gaia Martino

Manca meno di un mese all'inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo 2025. La prima serata della kermesse con Carlo Conti alla conduzione e alla direzione artistica è in programma per martedì 11 febbraio 2025: saranno cinque le serate evento e la finale andrà in scena, sempre dal Teatro Ariston, sabato 15 febbraio 2025, in diretta su Rai 1. Il conduttore toscano torna al timone della kermesse per la quarta volta dopo le edizioni nel 2015, 2016 e 2017 e sarà accompagnato da una lunga lista di co-conduttrici e co-conduttori annunciati durante il TG1 delle 20 di mercoledì 15 gennaio. Nella prima sera sarà da solo, "a meno che non riuscirò a convincere due amici storici", Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, nella seconda invece sarà accompagnato da Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. Un tris di donne è stato scelto per la terza serata: le co-conduttrici saranno Elettra Lamborghini, Miriam Leone e Katia Follesa. Nella quarta serata Conti sarà affiancato da Mahmood e Geppi Cucciari. Nella finale, durante la quale sarà eletto il vincitore, sarà accompagnato da Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.

Sono 30 i Big in gara ai quali si aggiungono le Nuove Proposte, elette dopo le selezioni di Sanremo Giovani e Area Sanremo. Nella prima serata inaugurale ci sarà spazio per tutti i concorrenti in gara che si esibiranno con le loro canzoni: saranno votati dalla Giuria della Sala Stampa, Web e Tv. Durante la seconda serata si esibiranno 15 dei cantanti e le loro esibizioni saranno votate dal pubblico da casa e dalla Giuria della Radio. Stesso discorso vale per la terza serata: nei due appuntamenti ci sarà spazio anche per la gara delle Nuove Proposte suddivisa in due semifinali. La quarta serata sarà dedicata alle Cover durante la quale gli artisti si esibiranno con ospiti nazionali e internazionali. La finale del sabato vedrà tutti gli artisti in gara esibirsi sul palco: soltanto uno tra loro sarà eletto vincitore del Festival di Sanremo 2025.