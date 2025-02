video suggerito

Sanremo 2025, Jurman: "Elodie futile canzoncina da TikTok, Tony Effe non sa fare arte, Fedez sufficiente, Giorgia è tornata" Al Festival di Sanremo 2025 sono state svelate le canzoni dei 29 Big in gara. Fanpage.it ha chiesto un commento a Luca Jurman. Il noto vocal coach ha detto la sua su Elodie, Fedez, Giorgia, Simone Cristicchi, Tony Effe, Shablo, Rkomi, Achille Lauro, Massimo Ranieri, Marcella Bella e gli altri Big in gara.

A cura di Daniela Seclì

Sanremo 2025, le pagelle di Luca Jurman: cosa pensa di Fedez, Elodie, Tony Effe, Giorgia e gli altri Big in gara

Il Festival di Sanremo 2025 è entrato nel vivo. Nel corso della prima serata, gli spettatori hanno avuto modo di ascoltare le canzoni dei 29 Big in gara. Fanpage.it ha intervistato Luca Jurman. Il produttore, vocal coach ed ex professore di canto di Amici ha dato il suo giudizio tecnico sui brani e sulle performance degli artisti del Festival condotto da Carlo Conti. Al momento, nessun brano lo ha convinto fino in fondo e ritiene che la vittoria sia da assegnare "al meno peggio", dato che nessuna canzone brilla per originalità. Ecco cosa ne pensa di Tony Effe in gara con il brano Damme ‘na mano, Fedez con Battito, Giorgia con La cura per me, Simone Cristicchi con la canzone Quando sarai piccola, Elodie con Dimenticarsi alle 7, ma anche di Massimo Ranieri, Marcella Bella, Achille Lauro e gli altri Big in gara:

Sanremo 2025, le pagelle di Luca Jurman

Dopo avere ascoltato le 29 canzoni dei Big in gara, chi pensi meriti di vincere Sanremo?

Preferisco aspettare venerdì per parlare del podio, ma per il momento la vittoria sarebbe solo una concessione al "meno peggio" e non di sicuro legata all'originalità del brano, che non c'era.

Se per il podio vuoi attendere, quali artisti di Sanremo 2025 invece collocheresti agli ultimi posti in una classifica personale?

Preciso che nel mio modo di giudicare l'arte della musica è fondamentale anche la comunicazione emozionale. Penso che debbano rimanere alla fine di una classifica plausibile brani ed esibizioni come quelle di Shablo (con Guè, Joshua e Tormento, ndr), Bresh, Rocco Hunt, Rkomi, Irama e Achille Lauro. Ma mi ha deluso ancora di più vedere un personaggio come Tony Effe sprecare un'occasione del genere dove avrebbe potuto – a sua detta e a detta di molti – riscattarsi. Definirlo il nuovo Califano, come qualcuno ha tentato di fare, rasenta la blasfemia artistica.

Quindi non sali sul carro degli estimatori di Tony Effe.

Non ho mai nascosto la mia contrarietà. Come da sue stesse dichiarazioni, Tony Effe ha cominciato a usare la musica per scopi economici e di successo personale, ma l'arte non deve essere questo. Anche quella di Capodanno è stata una grande operazione di marketing. A Sanremo ha ampiamente dimostrato di non essere all'altezza di fare grande arte, né tantomeno di provare a imitarla. Ovviamente non basta studiare canto per un mese e mezzo o due, in alcuni casi non basta una vita, perché artisti si nasce e non lo si diventa.

Giorgia canta La cura per me a Sanremo 2025: "Vocalmente è tornata, il brano lascia a desiderare"

Sanremo 2025, Giorgia canta La cura per me

Quest’anno Giorgia è indicata come la favorita per la vittoria, cosa ne pensi del suo brano e della sua interpretazione?

Finalmente Giorgia sta tornando vocalmente! Ha dimostrato che con impegno ci si può rimettere in forma dal punto di vista vocale. Purtroppo il brano lascia molto a desiderare. Oltretutto andrebbero tirate le orecchie agli autori che si mettono insieme per poter copiare idee di brani che hanno fatto la storia, come "La sera dei miracoli" di Lucio Dalla.

Nonostante al momento non risulti tra i primi cinque, anche Elodie secondo molti potrebbe salire sul podio con la canzone Dimenticarsi alle 7.

Il brano e il testo sono un'altra occasione sprecata, ma finché la casta degli autori – che non fa solo parte di Sanremo – continuerà a scrivere futili melodiette da TikTok, nemmeno cantanti come Elodie possono brillare di luce propria. Quindi non credo che salirà sul podio.

Simone Cristicchi canta Quando sarai piccola: "Modo di cantarla insufficiente, ma sa descrivere i sentimenti"

Sanremo 2025, Simone Cristicchi canta Quando sarai piccola

È stata molto apprezzata la canzone Quando sarai piccola di Simone Cristicchi, dedicata a una madre malata di Alzheimer.

Cristicchi mi ha leggermente deluso. Amo molto la capacità descrittiva dei sentimenti e delle emozioni che Simone traduce spesso in musica, ma in questo caso c'è stato un problema iniziale: i media hanno creato un'aspettativa troppo alta rispetto a ciò che poi abbiamo visto sul palco. Sarà stata l'emozione o l'ansia da prestazione, ma anche il suo modo di cantarla – se non verso il finale – è stato abbastanza insufficiente. Cristicchi rimane comunque un segno d'arte in questo Paese.

Fedez ha messo in versi la depressione nella canzone Battito.

Partiamo dal presupposto che per me Fedez non è mai stato da prendere in considerazione a livello artistico, tanto meno canoro. Ma questa volta ha avuto, se non altro, la capacità di tenermi incollato alla TV ad ascoltare le parole di un testo e la comunicazione di un sentimento che – se avesse tenuto da parte il dissing – sarebbe stato un ottimo riscatto per lui.

Quando si toccano certi argomenti, con forza e chiarezza, il "troppo personale", specialmente relativo alla propria sfera affettiva, andrebbe tenuto in disparte. Ma almeno supera nettamente la sufficienza.

Cosa mi dici di Achille Lauro?

Aspetto con ansia il giorno in cui smetterà di fare Achille Lauro e cercherà anche lui di dimostrare la vera arte che tanto decanta.

A rappresentare la vecchia guardia al Festival di Sanremo 2025, Massimo Ranieri e Marcella Bella.

Da Massimo Ranieri, che è e rimane un'icona dell'interpretazione artistica del nostro Paese, mi aspettavo un brano in grado di lasciare il segno. La sua performance, però, è stata ineccepibile, ha dato uno schiaffo a tanti altri. Quanto a Marcella Bella, mi chiedo perché dopo tanto tempo andare a Sanremo con un branettino del genere. Lei non ha bisogno di brani di livello mediocre creati dalla casta degli autori che ho citato prima. Ha buttato via un'occasione d'oro.

Nel corso dei Festival di Sanremo di Amadeus dicevi di avere l’impressione che la Rai preferisse rincorrere il mondo dei follower anziché preoccuparsi di portare sul palco dell’Ariston delle belle canzoni. Con Carlo Conti confermi questa impressione?

Al 99% sì. L'1% è facilmente riconoscibile.

Qualche riflessione conclusiva?

Mi dispiace che Serena Brancale, che è anche un'amica, si sia presentata con un brano probabilmente costruito per entrare anche lei nel mondo di TikTok. Mi hanno incuriosito Willie Peyote e Lucio Corsi. Aspetto di sentire le Nuove Proposte. Ne parlerò nella live sul mio canale Twitch ogni sera a partire dalle ore 20:20.