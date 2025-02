video suggerito

Come è cambiata Miriam Leone, le foto dell'attrice da Miss Italia ad oggi Miriam Leone è una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2025. L'attrice salirà sul palco dell'Ariston insieme a Carlo Conti, a Katia Follesa e a Elettra Lamborghini. Scopriamo com'è cambiato il suo stile da Miss Italia a oggi.

A cura di Arianna Colzi

Miriam Leone

Miriam Leone è una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2025. L'attrice salirà sul palco dell'Ariston insieme a Carlo Conti con Katia Follesa ed Elettra Lamborghini nella terza serata, quella di giovedì 13 febbraio. Per Leone si tratta della prima esperienza al Festival. La carriera dell'attrice, che ad aprile compirà 40 anni, è cominciata nel 2008 quando vince il titolo di Miss Italia: dopo una serie di esperienza come conduttrice, iniziano i successi sia in tv che al cinema che la porteranno ad aggiudicarsi diversi riconoscimenti, come due Nastri d'argento e un Premio Flaiano. È sposata dal settembre del 2021 con il manager Paolo Carullo: la coppia ha avuto un figlio, Orlando, nato nel dicembre del 2023.

Le foto di Miriam Leone quando ha vinto Miss Italia

Nel 2008 Miriam Leone, siciliana d'origine, vince il titolo di Miss Italia. Capelli ramati e sopracciglia sottilissime, Leone vince il concorso a soli 23 anni. Inizialmente eliminata, viene poi ripescata nella gara e riesce ad arrivare in finale conquistando il titolo.

Miriam Leone nel 2008

Quando torna a Catania dopo la vittoria è un bagno di folla: i suoi concittadini l'accolgono in festa e tutta la città le riserva un'accoglienza calorosissima.

Miriam Leone nel 2008

Come è cambiata Miriam Leone: l'evoluzione del suo stile

Dopo la vittoria nel 2008, Miriam Leone comincia a condurre una serie di programmi da Unomattina estate a Mattina in Famiglia su Rai 2. I capelli color rame e le sopracciglia sottili sono ancora la sua cifra stilistica in questi primi anni di carriera.

Miriam Leone e Tiberio Timperi nel 2009

Negli anni, però, Miriam Leone comincerà a sfoggiare una delle caratteristiche che rendono il suo volto indimenticabile e peculiare: le sopracciglia folte, che enfatizzano e sottolineano i suoi splendidi occhi verdi.

Miriam Leone nel 2014

Nel 2015 alla première di 1992 sfoggia capelli color mogano leggermente sotto le spalle, dicendo addio temporaneamente ai suoi lunghi capelli ramati.

Miriam Leone nel 2015 alla première di 1992

Nel 2016 cambia di nuovo look e sfoggia ancora il suo colore naturale, esaltato da una chioma lunga e mossa.

Miriam Leone 2016

Nel 2017 al photocall di "Non Uccidere", serie Rai che la vede protagonista, sfoggia un total look Dior in pieno stile ballet core. I capelli sono corvini, poco sotto le spalle.

Miriam Leone nel 2017

Al Festival di Cannes, nel 2019, è una delle protagoniste del red carpet: i capelli sono nuovamente lunghi e di una tonalità che incrocia il suo colore naturale, il rosso rame, con il castano scuro.

Miriam Leone a Cannes nel 2019

Miriam Leone oggi, com'è l'attrice sul palco di Sanremo 2025

Negli ultimi anni Miriam Leone ha stupito tutti con un nuovo cambio di look drastico. Nel 2019, infatti, per interpretare il personaggio di Eva Kant in Diabolik, tinge i capelli di color biondo platino.

Miriam Leone alla prima di 1994

Nel 2022, dopo anni passati tra il biondo e il suo colore naturale, sceglie un bob corto color castano ramato: un taglio super chic.

Miriam Leone nel 2022

Nel 2023 Miriam Leone mantiene lo stesso hair look lasciando però crescere i capelli: la chioma voluminosa sul castano rame è sempre il colore perfetto per i suoi occhi verdi smeraldo.

Miriam Leone a Venezia 2024