Miriam Leone star alle sfilate di Parigi: da Fendi sfoggia il nuovo look con capelli biondi e basco Miriam Leone era presente alla sfilata parigina di Fendi. Ha scelto un look da dark lady, perfetto per le atmosfere buie e misteriose portate in passerella dalla Maison. Ma ha completato il look con un dettaglio chic decisamente parigino: il basco.

Le sfilate della fashion week alla Parigi Haute Couture stanno richiamando celebrità da ogni parte del mondo, per assistere agli show in programma. La pandemia anche quest'anno si è abbattuta sul settore Moda. Alcuni stilisti hanno preferito non portare le loro creazioni in passerella, a causa del Covid. Uno dei primi ad annullare la propria presenza (sia a Milano che a Parigi) è stato Giorgio Armani, spaventato dal dilagare dei contagi in Europa. Come lui anche Brunello Cucinelli, grande assente alla nuova edizione di Pitti Uomo. Le sfilate parigine dell'Alta Moda per la Primavera/Estate 2022 invece si sono svolte in diverse modalità: show digitali e in parte a porte chiuse.

L'Alta Moda sfila a Parigi

Nonostante il numero di contagi ancora alto, in Francia così come nel resto d'Europa, le sfilate dell'Alta Moda si sono svolte ugualmente, dal 24 al 27 gennaio. Ha aperto le danze Schiaparelli, che ha inaugurato i quattro giorni di kermesse col suo show, seguita dalle altre Maison: Dior, Valentino, Fendi. Ad ammirare le creazioni degli stilisti c'erano tantissime celebrities. Erano presenti agli eventi Kanye West e la nuova compagna Julia Fox: per la prima uscita in pubblico da coppia i due hanno scelto un look coordinato denim.

Non potevano mancare le sorelle Ferragni. Da vere fashion addicted entrambe hanno puntato su look originali, soprattutto Chiara: il suo look più audace è stato quello con catena d'oro indossata a mo' di top, lasciando la schiena nuda. Valentina è invece rimasta particolarmente colpita dalle creazioni di Maria Grazia Chiuri per Dior, trovando addirittura ispirazione in quei modelli per il suo futuro abito da sposa. Una delle ultime sfilate in programma è stata quella di Fendi, a cui era presente anche Miriam Leone.

Miriam Leone allo show di Fendi

Quella di Fendi è stata una delle ultime sfilate di questa edizione della Paris Fashion Week dedicata all’Alta Moda. È stato uno show dai toni barocchi e dark, in passerella hanno sfilato modelle con creazioni dai colori densi e scuri, in un'atmosfera quasi buia e decisamente misteriosa. Miriam Leone ha assistito allo spettacolo "gotico" della Maison. Vi ha preso parte con un look firmato Fendi allineato all'atmosfera circostante, in nero: una perfetta dark lady. A completare l'outfit un dettaglio chic e trendy, perfetto da sfoggiare nella capitale francese: il basco, il capello elegante dal fascino intramontabile perfetto per un look elegantemente parigino.