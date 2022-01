Tina Kunakey, diva in pelliccia alle sfilate di Parigi: il cappotto da yeti è il must dell’inverno La modella Tina Kunakey, moglie di Vincent Cassel, era in prima fila alla sfilata di Alexandre Vauthier con un cappotto a pelo lungo da vera diva.

A cura di Beatrice Manca

A Parigi proseguono le sfilate Haute Couture, con il loro pubblico di star, modelle e influencer. Il 25 gennaio è stata la volta di Chanel, che ha stupito tutti conun cavallo in passerella, e di Alexandre Vauthier, che ha presentato una collezione super glamour in un palazzo in disuso. Qui era presente anche Valentina Ferragni, sensuale e cool con un tailleur indossato senza reggiseno. Molte star come lei non hanno paura di sfidare il freddo di gennaio in nome dello stile, ma al contrario Tina Kunakey si è presentata avvolta da un cappotto di pelliccia a pelo lungo, effetto "yeti". Sensuale e misteriosa, è lei la vera diva delle sfilate parigine.

Tina Kunakey con il cappotto a pelo lungo

Chi l'ha detto che per essere alla moda bisogna soffrire il freddo? Chiara Ferragni era elegantissima con un cappotto bianco alla sfilata Schiaparelli, e anche la modella Tina Kunakey, moglie dell'attore Vincent Cassel, ha scelto di andare controcorrente sfoggiando un lungo cappotto in (eco)pelliccia di Alexandre Vauthier, la cui texture realistica è dovuta a un misto di piume e faux fur. I cappotti "pelosi" sono il must dell'inverno 2022: la modella però ha voluto superarsi scegliendo un'ecopelliccia avvolgente con cappuccio, che la faceva sembrare una vera regina delle nevi.

Tina Kunakey da Alexandre Vauthier

Tina Kunakey sfoggia i tacchi geometrici

Per completare il look, la modella 24enne ha sfoggiato un paio di stivali cuissard neri, effetto seconda pelle. Lo stile sta nei dettagli: avete notato il "geometrico", a forma piramidale? Si tratta di un modello di Amina Muaddi, la shoe designer famosa per i tacchi a spillo con la base "allargata" di forma squadrata. I suoi modelli sono molto popolari tra star e influencer: gli stivali alti sfoggiati da Tina Kunakey costano oltre 1200 euro sulle piattaforme di shopping online.

stivali Amina Muaddi

Il risultato era assolutamente spettacolare e non stupisce che Tina Kunakey, bellissima e sofistica, abbia ipnotizzato i fotografi: solo lei poteva sfoggiare con tanta nonchalance il cappotto "da yeti".