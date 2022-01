Alle sfilate di Parigi anche la mamma di Elon Musk: Maye è “la più ricca del mondo” Tra gli ospiti della sfilata di Dior a Parigi c’era anche Maye Musk, madre di Elon Musk: affermata modella a 73 anni, ha sfoggiato un look leopardato con gli anfibi.

A cura di Beatrice Manca

Maye Musk alla sfilata Dior

Parigi si riempie di star per la settimana dedicata all'Alta Moda: da Chiara Ferragni a Beatrice Borromeo, tutte le più famose fashion victim sono in prima fila agli eventi. Tra gli ospiti vip dello show di Dior c'era anche un'elegante signora con i capelli bianchi e una gonna maculata: si tratta di Maye Musk, la madre di Elon Musk, incoronato da Bloomberg l'uomo più ricco del pianeta. Oggi, a 73 anni, la signora Musk è una modella molto richiesta: l'anno scorso era tra le guest star della sfilata Moschino, ha posato per diverse copertine e ora spopola alla Paris Fashion Week in un outfit leopardato.

Chi è Maye, la madre modella di Elon Musk

Maye Musk è una modella di 73 anni e condivide il cognome con Elon Musk: il figlio è proprio il visionario fondatore di Tesla e SpaceX. La carriera di Maye Musk però non è frutto della fama del figlio imprenditore, come si potrebbe pensare. Anzi, è cominciata ben prima della nascita di Elon: a 20 anni arrivò alle finali di Miss Sud Africa, per poi riprendere gli studi e costruirsi una carriera come nutrizionista e dietologa. Sarà una sana alimentazione il suo segreto? Forse: capelli argentati e fisico longilineo, Maye Musk ha potuto facilmente riprendere il suo lavoro di modella superati i 60 anni, passando con disinvoltura dalle passerelle ai salotti letterari (ha pubblicato la sua autobiografia) sfoggiando uno stile raffinato e sopra le righe al tempo stesso.

Maye Musk in Dior

Maye Musk con gonna leopardata e anfibi

Maye Musk è la conferma che l'età è solo un numero: invitata alla sfilata Dior si è presentata con un look audace e grintoso. Ha indossato una felpa "teddy" nera, morbida e calda, con una gonna leopardata lunga fino al ginocchio. Al posto delle classiche decollété ha sfoggiato un paio di stivali con i lacci e la suola a carrarmato, completando il tutto con un basco nero e un'iconica borsa Dior, la Saddle Bag color rosso bordeaux. "È fantastico avere 73 anni", scrive sotto le sue foto sui social: guardandola, non abbiamo motivo di dubitare che sia così!