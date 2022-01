Chanel, un cavallo in passerella: Charlotte Casiraghi è l’amazzone della sfilata Alta Moda Le sfilate Haute Couture di Parigi proseguono con Chanel, che manda una cavallerizza d’eccezione in passerella: Charlotte Casiraghi.

A cura di Beatrice Manca

Il secondo giorno della settimana Haute Couture di Parigi si apre con il doppio show di Chanel. In passerella ormai si è visto praticamente di tutto, ma la casa di moda francese ha stupito tutti con un…cavallo. Charlotte Casiraghi, volto di Chanel e eccellente amazzone, ha percorso la passerella a cavallo, con un'elegante giacca nera, gli stivali e il classico cappellino da equitazione allacciato sotto al mento. La sua uscita "al trotto" ha aperto la sfilata d'Alta Moda disegnata da Virginie Viard.

La sfilata Chanel Haute Couture Primavera/Estate 2022

La sfilata disegnata da Virginie Viard si è aperta con l'ingresso a cavallo di Charlotte Casiraghi, ed è proseguita con i classici del brand: tweed anche in estate, abiti sottoveste con frange e piume che strizzano l'occhio agli anni Venti e ovviamente tanto, tantissimo black'n'white. Le giacche rigorose che piacevano tanto a Mademoiselle Coco si aprono su gonne floreali e abiti colorati, gli abiti si alleggeriscono con inserti trasparenti e spacchi. I fiocchi sono i protagonisti, e rifiniscono le silhouette di abiti e pantaloni. La sfilata si chiude, come da tradizione, con l'abito da sposa: quest'anno le parole d'ordine sono sobrietà, leggerezza, rigore.

Chanel Haute Couture

Charlotte Casiraghi a cavallo in passerella

Un video della Maison mostrava già Charlotte Casiraghi a cavallo, nessuno però si aspettava di vedere una cavallerizza in passerella. Elegante e raffinata in una giacca in tweed nera, la reale monegasca ha trottato sulla passerella bianca di fronte ai flash dei fotografi e degli ospiti vip a bocca aperta. Del resto mademoiselle Coco Chanel era profondamente innamorata del mondo dell'equitazione. A lei si ispira Virginie Viard, la designer che ha preso il posto di Karl Lagerfeld, nella sua collezione Haute Couture per la Primavera/Estate 2022.

Charlotte Casiraghi alla sfilata Haute Couture di Chanel

Charlotte Casiraghi è da anni volto di Chanel, aprendo un "derby di stile" all'interno della famiglia reale monegasca: Pierre Casiraghi e la moglie Beatrice Borromeo infatti sono ambassador di Dior, altro gigante della moda francese. Ieri erano in prima fila alla sfilata disegnata da Maria Grazia Chiuri, bellissimi e innamorati, ma oggi la protagonista è Charlotte: noblesse oblige.