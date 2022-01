Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo, la coppia più elegante di Parigi: mano nella mano alle sfilate Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi erano in prima fila alla sfilata Haute Couture di Dior, brand di cui sono ambassador.

A Parigi sono iniziate le sfilate Haute Couture che ci fanno sognare di nuovo dopo due anni di pandemia. La kermesse si è aperta con gli show di Schiaparelli e Dior, che hanno messo in scena visioni opposte e emozionati del loro concetto di Alta Moda. Non potevano mancare certo le star in prima fila: Chiara Ferragni ha incantato con un cappotto bianco di Schiaparelli, mentre Kanye West si è fatto fotografare con il volto coperto da una maschera insieme alla nuova fidanzata Julia Fox. Lo scettro di coppia più elegante però va senza dubbio a Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo: sono arrivati mano nella mano allo show di Dior, lei in total white e lui in completo blu, chic e più innamorati che mai.

Il look total white di Beatrice Borromeo

Eletta la "royal più elegante d'Europa", Beatrice Borromeo riesce a superarsi ogni volta. Per la sfilata di Dior ha scelto un look total white, il colore più raffinato della palette invernale, completandolo con accessori nude. Ha indossato una giacca doppiopetto bianca con una minigonna bianca a pieghe. L'outfit in stile "collegiale-chic" era completato da una handbag rosa cipria, scarpe con il tacco nude e un fiocco tra i capelli. Così elegante che le si perdonano anche i collant color carne, la kryptonite delle fashion victims.

Beatrice Borromeo alle sfilate Dior

Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo alla sfilata Dior

La royal couple monegasca ha uno speciale legame con Dior: marito e moglie sono entrambi ambassador del brand. Biondi, bellissimi e naturalmente eleganti, Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo da anni fanno sognare i tabloid (e i fan) di tutto il mondo. Dal loro matrimonio sono nati due bambini, Stefano e Francesco Casiraghi, già bellissimi ed eleganti come i genitori.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi a Parigi

Alle sfilate d Parigi sono arrivati insieme, mano nella mano: lei in bianco, lui impeccabile in un completo blu notte con il pullover con scollo a V sotto alla giacca. Sarà il sangue blu, sarà l'effetto Dior, ma in fatto di charme non li batte nessuno.