Chiara Ferragni, look “anatomico” alle sfilate di Parigi: pancia e seno sono in rilievo Chiara Ferragni è a Parigi per seguire le sfilate: allo show di Schiaparelli ha sfoggiato un look elegante con accessori a forma di pancia, seno e orecchie.

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni in Schiaparelli

A Parigi sono iniziate le sfilate Haute Couture e non poteva certo mancare Chiara Ferragni, imprenditrice e regina delle influencer di moda. Dopo aver festeggiato a Milano i dieci mesi della piccola Vittoria, Chiara Ferragni è voltata nella capitale francese dove ha sfoggiato un audace look total black con i pantaloni stringati. Il primo impegno ufficiale in agenda era la sfilata di Schiaparelli, storica casa di moda con cui l'influencer ha un legame speciale: in moltissime occasioni ha sfoggiato le creazioni surrealiste del brand, dal maglione con il seno fino all'abito scultura con il bustier d'oro. Per la sfilata ha voluto puntare tutto sull'eleganza di un maxicappotto bianco con dettagli originali: orecchini a forma di padiglione auricolare e cintura con l'ombelico in rilievo.

Chiara Ferragni in Schiaparelli

Il cappotto bianco di Chiara Ferragni

La prima impressione è quella che conta: per la prima sfilata parigina dell'anno Chiara Ferragni ha sfoggiato un elegantissimo cappotto bianco con bottoni dorati, firmato Schiaparelli, e il dettaglio del seno in rilievo che caratterizza molte collezioni del brand. Il cappotto bianco è uno dei modelli di tendenza dell'inverno per la sua aria chic da regina delle nevi. Per completare il look Chiara Ferragni ha scelto un paio di scarpe con il tacco e punta bicolor, collant a rete e accessori dorati. Il pezzo forte? La cintura "in rilievo" nera, che stringeva il cappotto come un bustier.

Chiara Ferragni in Schiaparelli

Gli accessori di Schiaparelli a forma di pancia e orecchie

Le ultime collezioni disegnate da Daniel Roseberry per Schiaparelli insistono sull'anatomia umana: seni sui maglioni, scarpe con le dita dei piedi, guanti con le mani. Chiara Ferragni ha completato il look con una cintura alta in pelle nera, allacciata sulla schiena come un corsetto, modellata come un ventre femminile: i dettagli in rilievo ricreano le anche, l'ombelico e la pancia.

Chiara Ferragni in Schiaparelli

L'imprenditrice ha scelto di tirare indietro i capelli in uno chignon con la riga centrale, per mettere in risalto il rossetto rosso che dominava il make up. Per quanto riguarda i gioielli ha scelto di seguire il trend "anatomico" puntando su un pezzo forte: gli orecchini a forma di orecchie, che replicano un padiglione auricolare oro con pietre incastonate. Anche questa volta, Chiara Ferragni è riuscita a rubare la scena con il suo stile.