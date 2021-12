I cappotti da avere per l’inverno 2022: 9 modelli di tendenza, dal cammello all’animalier Animalier o bianco candido, con la cintura o con i bottoni, in lana o in pelle: a ogni donna il suo cappotto. Ecco i modelli di tendenza visti in passerella.

Il 21 dicembre entra ufficialmente l'inverno ma le temperature di questi giorni lo hanno già anticipato. Nel mondo della moda l'arrivo del grande freddo significa una sola cosa: il ritorno del cappotto, pilastro del guardaroba invernale. Da Dior a Chanel, da Alberta Ferretti a Etro, le passerelle hanno proposto modelli adatti per ogni donna e per ogni stile: dal raffinato cappotto cammello all'audace soprabito in pelle, dal total black ai colori pop, fino alla stampa animalier o a quadri. Piccola guida ai cappotti di tendenza dell'Inverno 2021-22, da comprare adesso e sfoggiare per i prossimi cento inverni.

1. Il cappotto cammello

Intramontabile, elegante e raffinato: il cappotto cammello è un investimento per tutta la vita. Non passa mai di moda, sta bene a tutte e da oltre mezzo secolo è sinonimo di stile. Si abbina facilmente ai look più eleganti e agli outfit più casual e quest'anno torna sulle passerelle di MaxMara e Alberta Ferretti, riconfermandosi il must have dell'inverno.

MaxMara

2. Il cappotto doppiopetto

Nato come capo militare, il doppiopetto è entrato nel guardaroba maschile e femminile con la sua aria austera ed elegante. Non c'è sfilata invernale senza doppiopetto: quest'anno è tornato sulle passerelle di Calcaterra, Isabel Marant, Stella McCartney e Prada, che enfatizza al massimo i bottoni. Il doppiopetto è l'escamotage per essere impeccabili anche con il freddo, come insegna Kate Middleton. Tutto ciò che serve sono gli accessori giusti: pochette sotto al braccio, stivali alti e orecchini maxi.

Prada

3. Il cappotto in pelle

La pelle è tra le tendenze dominanti dell'inverno 2021-22: quest'anno si porta in versione total look, dalla testa ai piedi. Il cappotto più cool dell'inverno è sicuramente quello in (eco)pelle, grintoso e chic al tempo stesso. Merito di colori insoliti e tagli sartoriali: Michael Kors lo abbina al tubino dello stesso colore, DROMe punta sui colori pop, come il verde acido.

DROMe

4. Il cappotto white

Il bianco è il colore più chic dell'inverno e si porta in look monocromatici, candidi dalla testa ai piedi, come quelli firmati Ermanno Scervino. Il cappotto bianco è apparentemente un azzardo perché "si sporca subito" ed è difficile immaginare una tinta così chiara abbinata a un guardaroba di stagione che punta su neri e grigi. In realtà il bianco è estremamente versatile e un cappotto chiaro fa subito "diva del cinema", anche a Natale.

Ermanno Scervino

5. Il cappotto colorato

Chi ha detto che i colori si portano solo in estate? Un cappotto in una tinta squillante è una carica di energia che illumina il guardaroba e le giornate uggiose. Quali sono i colori must? Niente rosso o verdone, ma tinte pop come il verde mela di DROMe, il lilla di Mango e l'azzurro cielo di AnnakKiki. Con un cappotto così ci si può vestire di nero fino a marzo e essere radiose lo stesso.

Annakiki

6. Il cappotto a quadri

La moda dell'Autunno/Inverno 2021-22 riscopre gli anni Sessanta e le sue fantasie optical, in bianco e nero. Valentino lancia un cappotto a scacchi, da moderne Pierrot, lungo fino ai piedi. Sul versante opposto ci sono i cappotti con fantasie plaid di N°21 o a quadri di Chanel, dal fascino retrò.

Valentino

7. Il cappotto con la cintura

Per chi non ama il rigore dei bottoni, la soluzione è una morbida cintura: dagli intramontabili modelli a vestaglia di MaxMara fino al cappotto con maxi nodo di Tod's, l'eleganza borghese del cappotto con cintura torna sulle passerelle Autunno/Inverno 2021-22 riletta in chiave contemporanea.

tod’s

8. Il cappotto animalier

Il cappotto può essere un'armatura, un rifugio, una protezione ma anche un manifesto di stile. Da Etro a Dior, tornano in passerella le fantasie animalier che spopolavano negli anni Novanta su esuberanti cappotti maculati, per chi non vuole passare inosservata.

Etro

9. Il cappotto total black

Classico che più classico non si può: nulla d'inverno dà più sicurezza di un cappotto nero, un'armatura che ci ripara dal freddo e dagli sguardi indiscreti. Il nero è il colore più gettonato per l'inverno perché non sfigura mai, sta bene in ogni occasione e con ogni look e non attira troppo l'attenzione. Non per questo il cappotto nero è banale, anzi: Isabel Marant lo propone con le piume, Emporio Armani punta tutto sul collo ad anello e l'allacciatura laterale.