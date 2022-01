Baby Vittoria compie 10 mesi: compleanno coi fiocchi per la figlia di Chiara Ferragni e Fedez La figlia di Chiara Ferragni e Fedez compie 10 mesi: non poteva mancare l’ormai tradizionale foto di Vittoria accanto alla torta, coi genitori e il fratellino.

A cura di Giusy Dente

Prima delle sfilate parigine non poteva mancare la festa di compleanno per la piccola Vittoria. Chiara Ferragni ha celebrato i 10 mesi della sua secondogenita e poi è volata alla volta di Parigi, dove prenderà parte assieme alla sorella Valentina alle sfilate dell'Alta Moda. La famiglia al completo non ha mai rinunciato alla foto di rito della bambina, che di mese in mese da marzo a oggi abbiamo sempre visto accanto alla torta con la famiglia al completo.

Il compleanno di Baby Vittoria

In questi 10 mesi di vita abbiamo visto la figlia di Fedez e Chiara Ferragni crescere a vista d'occhio: è una bambina allegra e piena di vita, ama giocare col fratellino Leone e i genitori immortalano spesso le sue espressioni buffe e le facce spiritose. La coppia scherza molto, trovando anche somiglianze divertenti: una volta le hanno messo una cuffietta rosa sulla testa e l'hanno paragonata a Masha, la protagonista di un cartone animato molto amato dai più piccoli. Un'altra volta papà Fedez le ha messo addosso un simpatico pigiamino da polpo gigante e che dire dei capelli finti: con la chioma lunga immediatamente i fan hanno riconosciuto nella bambina una Chiara Ferragni in miniatura.

I 10 mesi di Vittoria Lucia Ferragni

Se il mese scorso il compleanno di Baby Vittoria era stato sulla neve, stavolta la famiglia ha invece festeggiato presso la propria abitazione. La foto accanto alla torta è ormai di rito, c'è stata anche quando la bambina è stata poco bene e ha dovuto trascorrere qualche giorno in ospedale. Al suo rientro dopo il ricovero è stata organizzata, seppur il ritardo, la festicciola per i suoi 7 mesi. Si tratta di una tradizione vera e propria. Stavolta la bambina indossa un paio di jeans scuri e una felpa rosa con un fiocco gigante sul davanti. E ha un fiocchetto colorato anche tra i capelli biondissimi: si tratta dell'elemento più ricorrente negli outfit che mamma Chiara sceglie per lei. Essendo l'influencer una grande fan delle baby clip, sembra stia trasmettendo la stessa passione per le mollettine anche alla secondogenita.