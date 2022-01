Baby Vittoria con la cuffia rosa è identica a Masha del cartone animato per bambini È bastato metterle una cuffietta rosa sulla testa ed ecco che Vittoria Lucia Ferragni si è trasformata in Masha, del cartone animato per bambini Masha e Orso.

A cura di Giusy Dente

Instagram @chiaraferragni

Baby Vittoria con i suoi look si è già imposta come una piccola icona di stile. Il merito è ovviamente di mamma Chiara Ferragni, che si diverte a far indossare alla sua secondogenita capi deliziosi, alcuni anche griffati e di lusso. La bambina alla nascita aveva già una collezione di scarpe da vera star, tra ballerine e sneakers di ogni tipo, alcune anche in limited edition o da centinaia di euro. E la passione per le scarpe in effetti sembra che faccia parte del DNA di famiglia: a soli pochi mesi Vittoria già le ‘ruba' alla sua mamma! In quanto a vestiti la piccola, che ha compiuto a dicembre 9 mesi di vita, non è da meno. I tutù e gli abiti peluche sono i suoi must, ma anche i look coordinati con quelli del fratellino Leone.

Gli accessori preferiti di Baby V

A completare i look più belli della figlia di Fedez e Chiara Ferragni non potevano certo mancare i giusti accessori. In occasione di Capodanno, per esempio, i genitori hanno scelto per lei un maxi fiocco da portare sulla testa, abbinato a un abitino e a delle calze chiaramente di colore rosso. La famiglia in quei giorni era isolata in casa, in quarantena, a causa della positività al Covid dell'imprenditrice e del cantante, ma non hanno rinunciato a sfoggiare qualcosa di allegro e festoso, piuttosto che un outfit casalingo.

Instagram @mashayeloseos

E gli altri accessori amatissimi, sin dai primi mesi di vita, sono le mollettine colorate: le porta tra i capelli biondi da sempre, cambiandone il colore di volta in volta. Nelle ultime foto che vedono la bambina protagonista, sulla testa ha invece altro. Si tratta di una cuffietta rosa, legata sotto il mento con un fiocchetto.

Instagram @chiaraferragni

I genitori non hanno potuto non notare una certa somiglianza con un personaggio amatissimo soprattutto dai più piccoli: Masha, la protagonista del cartone animato Masha e Orso. Anche lei è solita portare una cuffietta viola annodata sotto il mento e come Baby V ha dei grandi occhi chiari e delle guance piene e rosa. In questi scatti la piccola è davvero tenerissima.