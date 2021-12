Baby Vittoria in rosso col maxi fiocco: la figlia dei Ferragnez è pronta per il Capodanno in quarantena I Ferragnez passeranno il Capodanno in quarantena a causa del Covid ma, nonostante siano positivi, stanno bene e non hanno contagiato neppure i figli. La mamma influencer non ha voluto rinunciare alle tradizioni e ha vestito la piccola Vittoria in modo impeccabile per il veglione casalingo.

A cura di Valeria Paglionico

Per i Ferragnez questo Capodanno sarà un tantino diverso rispetto a quanto avevano immaginato: qualche giorno fa sia Chiara Ferragni che Fedez sono risultati positivi al Covid-19 e, come da protocollo, si sono messi in quarantena. Per fortuna non hanno sintomi e non hanno contagiato i figli Leone e Vittoria ma devono continuare lo stesso a indossare le mascherine in casa fino a quando non si saranno negativizzati. Come hanno passato le ultime giornate? Tra giochi casalinghi e docce rilassanti. Nonostante il momento difficile, l'influencer non ha voluto rinunciare alle tradizioni e ha pensato bene di vestire Baby Vittoria in modo impeccabile per il suo primo Capodanno (anche se in isolamento).

Il Capodanno casalingo dei Ferragnez

L'avevamo lasciata in topless nella vecchia foto postata sui social e oggi ritroviamo Chiara Ferragni alle prese con la cura del look di Baby Vittoria per il 31 dicembre. Sarà perché vuole rendere speciale il primo Capodanno della bimba o perché semplicemente intende dare il via al 2022 con un tocco fashion, ma la cosa certa è che ha vestito la bimba di tutto punto, proprio come se dovesse portarla con lei a un veglione. Purtroppo per i Ferragnez i festeggiamenti saranno solo casalinghi ma, a giudicare dalle foto di Baby V., di sicuro saranno all'insegna del glamour.

Vittoria in rosso per Capodanno

L'abito rosso di Vittoria Lucia Ferragni

Volete che vostra figli sfoggi un look impeccabile per Capodanno? Potete ispirarvi a Vittoria Lucia Ferragni. Mamma Chiara le ha fatto indossare un adorabile abitino di lana rosso, un modello firmato Ralph Lauren con il colletto Peter Pan e delle decorazioni bianche in pieno stile natalizio sul petto. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 155 euro. Per completare il tutto Baby V. ha sfoggiato un paio di calzamaglie in tinta con dei cuoricini sulle ginocchia e una fascia coordinata con un maxi fiocco al lato della testa. La piccola ha posato sorridente sul divano di casa, incitando tutti con la sua bellezza e con la sua dolcezza.