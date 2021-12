Chiara Ferragni, pausa relax di lusso: accappatoio e ciabatte costano quasi 1000 euro Chiara Ferragni, in quarantena per la positività al Covid, si è concessa un momento di relax con una bella doccia. Accappatoio e ciabatte valgono quasi 1000 euro.

A cura di Giusy Dente

Instagram @chiaraferragni

Chiara Ferragni e Fedez non chiuderanno il 2021 come avevano in programma. I loro piani sono stati sconvolti dalla notizia della positività al Covid. I due al momento si trovano in quarantena assieme ai due figli, Leone e Vittoria, entrambi negativi. Ovviamente non potranno trascorrere il Capodanno con amici e parenti, né potranno allontanarsi da casa. Dentro l'abitazione tutti e quattro stanno trascorrendo interamente le loro giornate: i bambini giocano, il rapper si diverte come sempre a fare scherzi a sua moglie e l'influencer, tra un aggiornamento e l'altro per tranquillizzare i suoi follower, riesce sempre a concedersi anche un momento di coccola tutto per sé.

Instagram @chiaraferragni

Chiara Ferragni in accappatoio e ciabatte

Il risultato del tampone è stato per i Ferragnez una doccia fredda. Immediatamente hanno comunicato la loro positività ai follower, meravigliandosi di quante persone, proprio come loro, avessero ricevuto in quelle ore brutte notizie, dovendosi rassegnare a trascorrere delle festività non proprio allegre. La coppia è asintomatica e i bambini stanno bene, ma dovranno restare chiusi in casa ancora qualche giorno. Per rilassarsi e scaricare la tensione l'influencer ha scelto il sempre efficace metodo di una bella doccia calda, che l'ha rimessa al mondo.

Instagram @chiaraferragni

Si è scattata dei selfie in accappatoio e ciabatte, completamente struccata come è spesso solita fare, soprattutto in questi ultimi giorni, dove non ha esitato a farsi vedere in versione casalinga e acqua e sapone. Sia l'accappatoio verde che le ciabatte, dello stesso colore, sono di Bottega Veneta. Il primo, in cotone terry con motivo intrecciato e due ampie tasche laterali, sul sito del brand costa 490 euro ed è disponibile anche in un'altra colorazione. Le ciabatte di spugna costano invece 450 euro e come l'accappatoio sono disponibili sia in verde che in blu.

in foto: accappatoio Bottega Veneta

La Maison è molto cara all'imprenditrice, che difatti anche in occasioni importanti ne ha sfoggiato le creazioni. Proprio di Bottega Veneta erano gli stivali da 950 euro con sagoma bombata e suola altissima in gomma indossati a Venezia, per dare un tocco di colore al look total black. Ed erano di Bottega Veneta la maxi pochette rosa scelta per trascorrere un venerdì sera con le amiche e gli iconici Lido Sandals (prezzo 680 euro) indossati durante un weekend in Toscana. Possiede inoltre una Chain Cassette gialla da 3200 euro, regalatale nel giorno del 34esimo compleanno.

in foto: ciabatte Bottega Veneta

Anche nei momenti di relax l'influencer non sa rinunciare al lusso. Il suo look da relax casalingo, dunque accappatoio e ciabatte, vale 940 euro.