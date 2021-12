Chiara Ferragni, Capodanno col Covid: dal body con le stelle sui capezzoli alla maxi tuta Chiara Ferragni e Fedez sono risultati positivi al Covid-19 e ora sono in quarantena nella loro casa milanese. Il prossimo Capodanno sarà decisamente diverso rispetto a quanto previsto ma non per questo l’influencer ha perso la sua ironia: ecco come ha reagito.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni e Fedez non avrebbero mai immaginato che le loro feste di Natale sarebbero state decisamente poco serene: dopo aver rinunciato alla vacanza in montagna a causa di alcuni problemi di salute di Leone e Vittoria, sono tornati a Milano e sono risultati positivi al Covid-19. Per fortuna sono asintomatici e al momento non hanno contagiato neppure i piccoli, che risultano negativi nonostante la febbre e la tosse. Il prossimo Capodanno sarà dunque diverso rispetto al previsto ma non per questo i due coniugi più famosi di Instagram hanno perso l'ironia: ecco come hanno reagito di fronte l'idea di passare il 31 dicembre tra le mura domestiche e con le mascherine.

Chiara Ferragni, la quarantena in tuta

Poco dopo aver dato la notizia ai fan, Fedez non ha esitato a fare ironia sulla questione, "fingendosi" dispiaciuto dell'essere stato costretto a rinunciare a tutte le attività organizzate dalla moglie durante le feste, dalla ciaspolata alla cena in famiglia del 31 dicembre. Chiara Ferragni è apparsa un tantino più avvilita del marito a causa di questo periodo di isolamento forzato ma continua a essere molto attiva sui social, dove chiede ai fan di inviarle delle good vibes per superare al meglio questo momento difficile. Come sta passando le sue giornate? In tuta e con la mascherina Ffp2, così da evitare di contagiare i figli.

Capodanno, aspettative VS. reality: l'ironia di Chiara Ferragni

Una volta superato lo shock iniziale, la Ferragni è tornata a essere ironica e su Instagram ha condiviso un post che ha fatto molto sorridere i fan. Al motto di "Come pensavo che sarei stata Capodanno VS. Come sarò a Capodanno", ha messo a confronto due diverse foto: nella prima sfoggia un body trasparente di Saint Laurent con delle stelle di paillettes sui capezzoli, nella seconda è struccata, indossa una maxi felpa rosa e porta la mascherina a causa del Covid-19. Le uniche sue consolazioni? Innanzitutto che i bambini stanno bene e in secondo luogo che di certo, una volta superato questo scoglio, tornerà ai suoi tanto amati eventi glamour.