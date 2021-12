Ferragnez in quarantena Covid: Chiara Ferragni avvilita, Fedez crede di avere previsto la pandemia Chiara Ferragni e Fedez sono positivi al Covid. Su Instagram, stanno documentando la loro quarantena: l’imprenditrice è avvilita sul divano, mentre il marito le ricorda tutte le attività programmate per le feste e che non potrà più fare. Fedez, invece, si è convinto di avere previsto la pandemia nella canzone Cigno nero.

A cura di Daniela Seclì

Fedez e Chiara Ferragni hanno annunciato di essere risultati positivi al Covid. Il cantante e l'imprenditrice, che avevano già programmato meticolosamente alcune attività da fare durante le festività natalizie in compagnia della famiglia e degli amici, si sono visti costretti a rientrare a Milano, prima perché la figlia Vittoria stava poco bene e poi perché risultati positivi al Covid. Sui social stanno documentando la loro quarantena.

Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid

Fedez e Chiara Ferragni sono in quarantena perché positivi al Covid. Questi giorni di isolamento forzato, stanno dando loro molto tempo per riflettere. Il cantante, ad esempio, ha passato in rassegna le sue canzoni e, con un pizzico di ironia, si è detto convinto di avere il potere di fare accadere le cose, scrivendole nei suoi testi:

"Mi sto convincendo di avere questo piccolo potere. Di scrivere delle cose nelle canzoni che poi si avverano. In Cigno Nero dicevo: "Togliamoci i vestiti, ma teniamoci le maschere" e poi: "Vieni stammi vicina, sì ma a distanza di sicurezza". In virtù di questo nuovo potere acquisito, uscirà un nuovo singolo dal titolo: "Siamo tutti felicioni, basta pandemia". Ho anche sposato mia moglie con una canzone. (Il riferimento è al verso "Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John" presente nella canzone Vorrei ma non posto, che li ha fatti conoscere). Mi sto davvero convincendo di avere questo potere, se mi state sul caz** state attenti".

Chiara Ferragni avvilita per i piani saltati causa Covid

Chiara Ferragni, invece, è apparsa avvilita, distesa sul divano. Fedez non ha perso occasione per stuzzicarla un po', rimarcando tutti i piani saltati a causa del Covid:

"Ma vogliamo riassumere tutte le cose pazzesche che avevi organizzato per queste vacanze natalizie? La sciata, la ciaspolata, la fonduta, le passeggiate nei boschi, le slitte. E Capodanno? Lo chalet con tutti gli amici amore? E invece un caz** di niente, amore. Io, te e i bimbi. Sei felice?".

Marina Di Guardo si prende cura di loro (a distanza)

Il primo giorno di quarantena di Chiara Ferragni e Fedez è trascorso raccontandosi sui social e giocando con i figli Leone e Vittoria. La coppia può contare sulle amorevoli cure di Marina Di Guardo, madre dell'imprenditrice, che si è preoccupata di preparare loro la cena e di lasciarla davanti all'uscio di casa. Al momento, almeno a giudicare dalle Instagram Stories che pubblicano, entrambi sembrano stare bene.