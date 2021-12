I cappotti pelosi sono il must dell’inverno 2022: i modelli da avere Per difendersi dal freddo dell’inverno niente di meglio che un cappotto in (eco) pelliccia: colorato o total black, a pelo lungo o in montone.

La pelliccia, croce e delizia delle fashion victims, è stata progressivamente messa al bando dalle case di moda. La novità sono i cappotti pelosi, in montone o eco fur, la risposta di stile caldissima e morbida all'inverno appena iniziato. Le passerelle si sono ispirate al freddo siberiano e propongono soprabiti da far invidia al dottor Zivago. A ognuno il suo modello: dalla pelliccia bicolor di Gucci agli eleganti cappotti in shearling di MaxMara, fino alle alternative low cost.

I cappotti pelosi sulle passerelle 2021

La pelliccia – in versione eco e cruelty free – ha invaso tutto il guardaroba, dai gilet in montone anni Settanta fino agli stivali di pelo da yeti. Il vero must have però sono i cappotti pelosi declinati in mille varianti, sofisticate o ultra pop. Dall'haute couture ai modelli low cost, questo cappotto è la vera coccola da regalare (o regalarsi) per sfidare il freddo pungente di gennaio. Piccola guida ai modelli da avere e gli abbinamenti di tendenza.

Gucci

Il cappotto fur total black

Prada punta sul classico total black, da indossare con accessori a contrasto: guanti e pochette in colori neon, celeste o giallo limone. La variazione glamour? Il cappotto firmato Gucci, una simil pelliccia black and white, a strisce diagonali che farebbe invidia anche a Crudelia De Mon.

Prada

Il cappotto di pelo senza maniche

Fendi propone eleganti capispalla a pelo lungo in colori neutri, dal panna al cammello, variante contemporanea della stola in pelliccia. L'abbinamento da diva? Con i guanti alti fin sopra al gomito e stivali di pelle, per moderne regine delle nevi, o con maglioni ton sur ton che spuntano, per una versione più casual e contemporanea.

Fendi

Il fur coat maculato

Se volete osare con un look da vera regina delle nevi, è il momento di farlo: con un cappotto lungo fino ai piedi candido è impossibile passare inosservate. Zadig&Voltaire e Givenchy lo propongono maculato: nella versione lunga è perfetto sopra a un abito in maglia e perfino sull'abito da sera, con accessori gold e stivali in pelle. Corto si porta su look casual e maschili, giocando sui contrasti.

Givenchy

Il cappotto peloso colorato

Il modello più originale? Sicuramente quello in tinte neon di MSGM, da abbinare a pantaloni in pelle o a zampa d'elefante. Perfetto per illuminare un outfit nero, il cappotto colorato dà il meglio di sé con abbinamenti di colore inaspettati: blu, viola, verde smeraldo.