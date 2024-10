video suggerito

Ilary Blasi se ne frega del dress code: sul red carpet celebra il lato glamour della “normalità” Ilary Blasi è diventata paladina della rivoluzione culturale che sta stravolgendo il mondo della moda. Ecco per quale motivo la sua insolita scelta di stile al Roma Film Festival può essere definita iconica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Siamo sempre stati abituati a pensare che per gli ambiti e attesi eventi di gala le star dovessero indossare necessariamente lunghi abiti da sera fatti di vertiginosi spacchi laterali, maxi scollature e dettagli principeschi, ma da qualche tempo a questa parte le cose stanno cambiando in modo drastico. Sarà perché le mode di stagione celebrano sempre più spesso il lato glamour dello stile casual o perché semplicemente ci si vuole distinguere con il proprio animo anti-convenzionale, ma la cosa certa è che le celebrities stanno dicendo addio al fascino patinato dei red carpet internazionali. Niente più strascichi da dive, corpetti tempestati di paillettes e tailleur su misura, ora è il momento degli outfit sobri e low-cost che potrebbero essere tranquillamente “riciclati” per la quotidianità.

La rivoluzione di stile di Ilary Blasi

A dare l’ennesima prova di questa “rivoluzione culturale” che sta stravolgendo il mondo della moda è stata Ilary Blasi, da sempre regina di esuberanza durante le apparizioni televisive. Ha detto addio a lustrini, scintillii, scollature rivelatrici e tessuti "seconda pelle" che esaltano le forme, per sfilare sul red carpet della prima di Fino alla fine, il nuovo film di Gabriele Muccino presentato al Roma Film Festival, ha preferito un’insolito stile sobrio.

Ilary Blasi in total black sul red carpet

Total black arricchito solo da un impercettibile effetto gessato, silhouette iper coprente e volumi oversize: Ilary ha stravolto la sua immagine pubblica, prendendosi addirittura una “pausa” dalle tanto amate griffe per sfoggiare un completo low-cost (di Cos, gruppo H&M, da poco più di 200 euro). Niente make-up appariscenti, acconciature elaborate e gioielli da migliaia di euro, la conduttrice non ha avuto paura di stravolgere il tradizionale dress code da tappeto rosso, questa volta ha lasciato trionfare la semplicità.

Leggi anche Ilary Blasi, quanto costa il nuovo abito sportivo col maxi spacco

Blusa Cos

Sui red carpet ora sfila la "normalità"

Per quale motivo la scelta di stile di Ilary Blasi al Roma Film Fest fa tanto scalpore? È come se avesse segnato la fine dell’era in cui le star vengono considerate “intoccabili”, dei divi che trasudano così tanta perfezione da sembrare essere usciti dal paradiso piuttosto che dalla vita reale. Complice l’avvento dei social dove sempre più spesso si intende mostrare la “normalità” nascosta dietro il patinato mondo dello spettacolo, ora anche sui red carpet internazionali le cose stanno cambiando. Niente più abiti fiabeschi, gioielli da sogno e dettagli iper sensuali che esaltano un preciso stereotipo di bellezza: è arrivato il momento di rivelare il lato glamour della normalità. Una donna può essere meravigliosa, elegante e femminile anche quando è coperta dalla testa ai piedi e a dimostrarlo è stata Ilary Blasi, un'icona televisiva che fino ad ora aveva sempre fatto dell'esuberanza e delle sensualità "esibita" dei suoi marchi di fabbrica.

Ilary Blasi in Cos sul red carpet