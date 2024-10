Michelle Hunziker e Ilary Blasi insieme alla Festa del Cinema di Roma: le due amiche scelgono look monocromo

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Reunion tra amiche sul red carpet. Michelle Hunziker ha partecipato al red carpet del nuovo film di Gabriele Muccino, Fino alla fine, che arriva al cinema il 31 ottobre 2024 e che è stato presentato al Festa del Cinema di Roma venerdì 18 ottobre 2024. Sul tappeto rosso insieme a lei anche l'amica Ilary Blasi, con cui aveva partecipato, poche settimane fa, alla première di Emily in Paris a Roma. A due giorni dal red carpet inaugurale, ricco di star del cinema internazionale, uno dei film più attesi ha richiamato sul red carpet tante star , come la conduttrice di Striscia la notizia e Blasi, che si sta concentrando sul sequel di Unica. Hunziker, invece, è stata fotografata per le strade di Milano con l'ex marito Eros Ramazzotti, la figlia Aurora e i figli nati dalle loro successive relazioni, si gode la vita in famiglia e il suo ruolo da nonna. Inoltre, è impegnata anche con Io Canto Generation dove sfoggia sempre look impeccabili. Sul red carpet del Festival, le due amiche e colleghe hanno scelto due outfit monocromatici.

Il look di Michelle Hunziker alla Festa del Cinema di Roma

Michelle Hunziker va sul sicuro per il red carpet del film di Gabriele Cinema, scegliendo un abito drappeggiato con grande spacco centralo firmato Giorgio Armani. L'abito blu notte a maniche lunghe è incrociato all'altezza del collo creando una sovrapposizione che sfocia in un grande spacco centrale. A illuminare l'abito un ricamo in paillettes sul fianco che rende la texture monocromatica più sofisticata. Il tutto è ultimato con un paio di décolléte argentate effetto specchio e una pochette nera che forse non si sposa benissimo con il vestito.

Il look di Ilary Blasi alla Festa del Cinema di Roma

Torna sul red carpet a distanza di settimane da quello di Emily in Paris e lo fa nella sua Roma, città che sempre accompagna i suoi successi professionali e non solo. Ilary Blasi arriva alla Festa del Cinema di Roma con un set coordinato gessato total black, composto da una blusa oversize a collo alto e un pantalone palazzo dal cavallo basso. I capelli color rame sono raccolti in uno chignon alto da cui escono libere due ciocche. Un ritorno minimal per Blasi, che sta lavorando al sequel di Unica.

Sul red carpet, poi, le due amiche e colleghe si sono riunite anche grazie alla manager che hanno in comune, Graziella Lopedota, fondatrice dell'agenzia Notoria, che segue tantissimi vip del mondo dello spettacolo italiano. Le due colleghe si sono fatte immortalare sul red carpet più sorridenti che mai, a testimoniare un'amicizia che dura da anni anche in un mondo così competitivo come quello della televisione.

