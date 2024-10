Ilary Blasi, il nuovo look autunnale è sporty ma col colletto gioiello tempestato di cristalli

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi si è presa una temporanea pausa dal mondo della tv dopo l'estate "infuocata" che l'ha vista grande protagonista. Ora si gode il meritato relax tra esperienze di coppia col compagno Bastian Muller, viaggi in giro per l'Europa e giornate casalinghe nell'enorme villa romana in cui vive con le figlie Chanel e Isabel Totti. Non ha però dimenticato i fan, anzi, continua ad avere con loro un contatto diretto attraverso i social, dove documenta regolarmente tutti i suoi impegni quotidiani. Nelle ultime ore, ad esempio, ha mostrato il look scelto per il pomeriggio fuori, un perfetto mix di stile sporty e glamour che si rivelerà perfetto per l'autunno: ecco il risultato.

Ilary Blasi in versione sportiva

L'avevamo lasciata mentre spacchettava un esclusivo regalo ricevuto da uno dei suoi brand preferito, ovvero un paio di scarpe trasparenti col tacco "gocciolante", ora ritroviamo Ilary Blasi in una versione decisamente più comfy. Sarà perché ad attenderla c'è un pomeriggio di commissioni in giro per la città o semplicemente perché vuole puntare sulla comodità quando non è sul palco, ma la cosa certa è che ha affrontato le prime giornate uggiose e piovose dell'autunno con un adorabile look sportivo. Niente tacchi alti, leggings fascianti o pencil skirt, la conduttrice ha abbinato un paio di pantaloni della tuta Adidas, un modello dalla silhouette over in bordeaux con le iconiche fasce laterali bianche, a un paio di sneakers da running.

Il look sporty di Ilary

La felpa gioiello di Ilary Blasi

A fare la differenza nella scelta di stile casual di Ilary Blasi è stata la felpa: è grigia, leggermente crop, con dei drappeggi sia in vita che sulle maniche a palloncino e ha il colletto incorporato a contrasto. Quest'ultimo è bianco e fuoriesce dal girocollo, lasciando in bella vista delle decorazioni di cristalli silver scintillanti. Capelli sciolti e leggermente ondulati, make-up dai toni naturali e manicure total black: la conduttrice è prontissima per affrontare l'autunno con stile. In quanti seguiranno il suo esempio e completeranno un look sporty con una felpa gioiello? Il risultato glamour sembra essere assolutamente assicurato.

La felpa col colletto gioiello