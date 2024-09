video suggerito

Ilary Blasi e Bastian Muller all’Oktoberfest di Monaco in abiti tradizionali Ilary Blasi e Bastian Muller sono volati a Monaco di Baviera per il tradizionale Oktoberfest. Nessuna crisi di coppia: la relazione va a gonfie vele. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Proprio mentre circolavano le voci su una ipotetica rottura, Ilary Blasi ha messo tutti a tacere. Qualcuno sui social aveva ipotizzato che fosse finita con Bastian Muller, il compagno con cui fa coppia fissa da ormai due anni. La conduttrice ha cancellato dai social le foto insieme. Invece i due vanno d'amore e d'accordo e si trovano in vacanza insieme. Come di tradizione in questo periodo si stanno divertendo all'Oktoberfest di Monaco. Al rientro, la showgirl ha in programma l'incontro con Francesco Totti in tribunale, necessario per poter poi procedere col divorzio. Secondo alcune indiscrezioni, l’ex calciatore vorrebbe trovare un accordo velocemente, per il bene dei figli. A opporsi ci sarebbe però la nuova compagna Noemi Bocchi, gelosa di un possibile riavvicinamento tra i due ex coniugi.

Ilary Blasi e Bastian Muller innamorati all'Oktoberfest

Che ottobre sarebbe a Monaco di Baviera senza Oktoberfest? Il festival cominciato il 21 settembre, si terrà fino al 6 ottobre 2024. Ogni anno ospita milioni di visitatori provenienti da ogni parte del mondo, attratti dalla sua atmosfera gioiosa e dalla possibilità di assaggiare le prelibatezze locali, compresi fiumi e fiumi di birra, rigorosamente nei boccali.

Dato il successo dell'originale, ormai ci sono eventi paralleli anche altrove: ci sono festival della birra anche fuori dalla Germania, compresa l'Italia. Per Ilary Blasi e Bastian Muller una capatina a Monaco nei giorni di festa è d'obbligo. Ci erano stati anche l'anno scorso, divertendosi tra il buon cibo, la musica, le danze. E come nella precedente edizione, anche stavolta non si sono sottratti ai costumi locali.

La coppia, per calarsi pienamente nello spirito del festival, ha indossato i costumi tradizionali. Camicetta bianca ricamata, gilet, gonna a righe, calzini bianchi e maxi cerchietto rosso sulla testa, per la conduttrice. L'outfit è perfettamente a tema e rispecchia i canoni. Impeccabile anche l'imprenditore Bastian Muller con camicia bianca, gilet e pantaloncini corti. Altro che crisi, la coppia è più affiatata che mai.