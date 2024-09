Totti e Ilary Blasi presto in tribunale per il divorzio: “Lui vorrebbe la pace, ma Noemi Bocchi è gelosa”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Manca sempre meno al processo di divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Tra qualche giorno i due ex coniugi si incontreranno in tribunale per stabilire di chi sia la colpa della fine del matrimonio. Secondo il settimanale Diva e Donna, il calciatore sarebbe pronto a trovare un accordo per il bene dei tre figli, ma Noemi Bocchi, sua attuale compagna, non sarebbe d'accordo. Il motivo? La gelosia.

Noemi Bocchi si oppone all'accordo tra Totti e Blasi per gelosia

Dopo mesi di richieste avanzate e ‘guerre a distanza', tra pochi giorni Totti e Blasi si incontreranno in tribunale per l'udienza di divorzio, così da trovare un accordo sulla fine del loro matrimonio, durato oltre 20 anni. Secondo il settimanale, il calciatore sarebbe pronto a fare un passo in avanti e mostrare segnali di disgelo nei rapporti con la conduttrice, soprattutto per il bene dei figli (Cristian, Chanel e Isabel) che hanno avuto insieme.

"Lui è pronto a far pace con Ilary, ma Noemi non vuole", si legge sulle pagine di Diva e Donna. A mettere i bastoni tra le ruote, quindi, sarebbe l'attuale compagna di Totti, Noemi Bocchi, che per gelosia si sarebbe opposta fermamente. A ribadire che la pace sia qualcosa di lontano è anche il settimanale Chi, sottolineando come in realtà non si giungerà a nessun accordo, anzi, la coppia "dovrà presentare prove, testimonianze e svelare le proprie carte". Anche se, i due avrebbero deciso di comune accordo di non far parlare i testimoni per evitare che "trapelino dettagli scottanti sulle relazioni extraconiugali di entrambi".

Nel frattempo Ilary Blasi serena con Bastian Muller

Mentre continuano a emergere indiscrezioni sulla fine del loro matrimonio, Ilary Blasi appare lontana da ogni gossip e si gode del tempo in compagnia di Bastian Muller, a cui è legata da quasi due anni. Il settimanale Chi li ha avvistati intenti a passeggiare, ridere e scambiarsi gesti affettuosi, seduti uno accanto all'altra. I due stanno bene insieme, hanno trovato il loro equilibrio, anche se questo significa dover scendere a compromessi e trovare il tempo di incontrarsi, magari anche in luoghi diversi dal solito.