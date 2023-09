La trasformazione di Ilary Blasi per l’Oktoberfest: treccine e abiti tradizionali di coppia con Bastian Muller Addio onde tra i capelli, abiti griffati e tacchi alti, Ilary Blasi vola all’Oktoberfest con il fidanzato Bastian Muller e per l’occasione sfoggia un originale look con abiti tradizionali.

Ilary Blasi è volata a Monaco di Baviera per partecipare con il fidanzato Bastian Muller e alcuni amici all'Oktoberfest, la festa tradizionale bavarese che ogni anno attira migliaia di turisti da tutto il mondo. Anche Ilary Blasi non si è lasciata scappare l'occasione di raggiungere il fidanzato a Monaco per partecipare al celebre festival popolare, che ogni anno parte nell'ultimo week end di settembre e dura fino al primo fine settimana di ottobre.

Nulla di strano nella partecipazione di Ilary Blasi all'evento, la cosa particolare è che i piccioncini per festeggiare e scatenarsi all'Oktoberfest non hanno scelto di indossare un paio di semplici jeans ma dei look coordinati molto particolari. Ilary e Bastian hanno infatti indossato due completi tradizionali con abiti tipici della Baviera.

Sulle stories di Instagram ilary Blasi ha condiviso alcuni scatti di coppia, in cui bacia il fidanzato Bastian Muller o in cui, a favore di obiettivo, mostra i look di coppia coordinati magari con un calice di birra tra le mani.

Per l'Oktoberfest lui indossa gilet accollato su camicia bianca e pantaloncini al ginocchio, creando un perfetto look tradizionale. Anche Ilary ha voluto seguire il fidanzato optando per un completo tipico. La conduttrice ha infatti indossato un abito color melanzana dalla micro fantasia con bottoncini sul seno, indossato su una camicia bianca con maniche a sbuffo e abbinata a un grembiule verde a righe e a stivaletti neri. Per completare l'outfit a tema, Ilary ha raccolto i capelli in due trecce alte e sottili che partono dalla testa.

Addio dunque agli abiti griffati, ai vestiti da sera con cui siamo abituati a vedere Ilary Blasi sul palco in televisione, ora la conduttrice stupisce i fan con l'abito e il look inconsueto.