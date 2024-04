video suggerito

Ilary Blasi a Francoforte col fidanzato Bastian: il maxi trench è l'accessorio da avere in primavera Ilary Blasi ha approfittato del weekend caldo e soleggiato per partire alla volta di Francoforte, città in cui si è riunita col fidanzato Bastian Muller. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look in pieno stile primaverile?

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi potrà pure essere temporaneamente lontana dalla tv ma continua a essere più attiva che mai sui social, dove documenta regolarmente la sua quotidianità. Nelle ultime ore, ad esempio, ha rivelato di essere tornata alla sua più grande passione, quella per i viaggi. Se per Pasqua era rimasta a Roma con la figlia Isabel Totti (mentre la secondogenita Chanel era alle Maldive col fidanzato Cristian Babalus), questo weekend ha pensato bene di riunirsi al compagno Bastian Muller. È volata a Francoforte e ne ha approfittato per sfoggiare un look comodo e glamour che si rivelerà perfetto per la primavera.

Ilary Blasi in versione casual

Quale migliore occasione di un fine settimana di primavera per organizzare un viaggio in una delle città più belle d'Europa? È proprio quanto fatto da Ilary Blasi, volata a Francoforte per rincontrare il fidanzato Bastian Muller (originario proprio della città tedesca). Oltre ad aver immortalato l'iconico Mainufer, si è anche lasciata fotografare sullo sfondo delle casette colorate e col tetto spiovente tipiche della Germania, rivelando un insolito look comodo e casual. Ha detto addio ai tacchi alti e agli abiti da sera, preferendo un completo con pantaloni palazzo scuri e maglioncino a collo alto color biscotto, completando il tutto con un paio di sneakers Adidas.

Ilary Blasi a Francoforte

Il trench è il soprabito simbolo della primavera

La vera chicca del look primaverile di Ilary Blasi? Il soprabito. Niente giacche di jeans, bomber 100 grammi o blazer dal taglio classico, ha preferito un trench, per la precisione un modello color fango lungo fino ai piedi. Certo, visto il sole e le temperature insolitamente elevate, lo ha tenuto sceso sulle spalle ma tanto è bastato per lanciare un trend che di sicuro diventerà gettonatissimo nelle prossime settimane. Non sono mancati gli orecchini grossi e gold, messi in risalto da un mezzo raccolto dall'effetto messy realizzato con i capelli ondulati. Insomma, la conduttrice non rinuncia al glamour neppure in viaggio, a prova del fatto che mantiene intatto il suo animo da diva anche quando è lontana dai riflettori.

Il look primaverile di Ilary Blasi