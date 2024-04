video suggerito

Chanel Totti alle Maldive senza trucco con le beach waves: in vacanza sceglie il look acqua e sapone Chanel Totti è volata alle Maldive col fidanzato Cristian Babalus per le vacanze di Pasqua: ecco il suo nuovo e adorabile look balneare acqua e sapone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

104 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le vacanze di Pasqua sono perfette per concedersi una pausa dalla normale quotidianità fatta di impegni professionali e preoccupazioni e le star lo sanno bene, sono infatti moltissimi i personaggi dello spettacolo che hanno approfittato dei giorni di festa per “staccare la spina”. Tra loro c’è anche Chanel Totti, che sui social ha rivelato di essere volata alle Maldive col fidanzato Cristian Babalus. Niente look sofisticati o make-up marcati, per il viaggio in questo paradiso terrestre ha preferito rimanere al naturale. La mamma Ilary Blasi è rimasta a Roma con la piccola di casa Isabel Totti ma è riuscita lo stesso a far sentire la sua vicinanza alla figlia oltreoceano.

Il bikini di velluto di Chanel Totti

L’avevamo lasciata in versione diva dark all’autodromo di Roma, ora ritroviamo Chanel Totti alle Maldive con un adorabile outfit balneare. Per dare il buongiorno ai fan sullo sfondo di una location incontaminata ha “riciclato” uno dei bikini di una sua vecchia vacanza, quello col reggiseno a triangolo di velluto verde con le spalline a catena gold. A fare la differenza è stato il beauty look: solitamente Chanel sfoggia sempre dei make-up curatissimi ma in questa occasione ha fatto uno strappo alla regola. Niente rossetto, fondotinta o rimmel, ha lasciato il viso acqua e sapone e ha completato il tutto con delle meravigliose beach waves. Ha inoltre messo in evidenza la manicure nera che ha rinnovato di recente, aggiungendo così un tocco super trendy al selfie.

Il regalo di Pasqua ricevuto da Roma

Sui social Chanel Totti non esita a documentare i momenti più belli della vacanza, dalle cene romantiche con Cristian Babalus ai meravigliosi panorami che si ritrova ad ammirare ogni volta che si sveglia. Ieri mattina, inoltre, ha ricevuto un regalo davvero speciale direttamente da Roma: una enorme scatola di cartone piena di ovetti di cioccolata.

Leggi anche Belén Rodriguez senza trucco: in vacanza con Elio Lorenzoni punta sul look acqua e sapone

Il regalo di Pasqua ricevuto da Roma

Sebbene non abbia taggato nessuno nella Stories, tutto lascia pensare che si tratti di un dolce regalo di mamma Ilary Blasi che, sebbene sia rimasta a casa, non ci ha pensato su due volte a fare un regalo di Pasqua alla secondogenita. In quanti possono dire di aver ricevuto un dono simile?