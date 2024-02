Chanel Totti in vacanza col costume di velluto: vola a Dubai con la sorella Isabel Chanel Totti è volata a Dubai col fidanzato e con la sorella Isabel e sui social ha dato una piccola anticipazione dell’estate: ecco le sue foto con il nuovo costume di velluto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

È di nuovo tempo di vacanza per Chanel Totti: dopo essere rimasta a lungo a Roma tra faticosi allenamenti in palestra e dolci (e preziosi) regali di San Valentino, nelle ultime ore è partita alla volta di Dubai e non ha potuto fare a meno di documentare tutto sui social. Complice il fatto che la mamma Ilary Blasi è in Africa con Bastian Muller, ha pensato bene di staccare la spina, così da concedersi qualche giornata di relax lontana dalla solita routine quotidiana. Certo, in molti si chiedono quando riesce ad andare a scuola tra i suoi mille viaggi, ma è chiaro che Chanel sembra non avere alcuna intenzione di rispondere alle polemiche. Ecco il look balneare con cui ha anticipato l'estate.

Chanel Totti in vacanza col fidanzato e la sorella

Con chi è partita Chanel Totti? Con il fidanzato Cristian Babalus, apparso con lei in un selfie poco dopo l'arrivo a Dubai. La cosa che in pochi immaginavano è che, nonostante l'assenza dei genitori Francesco Totti e Ilary Blasi, ha deciso di portato con lei anche la sorellina Isabel. Quest'ultima si è lasciata immortalare durante le prime ore trascorse in spiaggia tra mare e tintarella, apparendo felice e sorridente mentre la sorella maggiore le dà un bacio sulla guancia. Chanel ha poi aggiunto allo scatto semplicemente le emoticon di un cuore giallo e di un sole splendente, a prova del fatto che per loro l'estate è già arrivata.

Chanel e Isabel Totti a Dubai

Il look da spiaggia di Chanel Totti

Non appena sbarcata a Dubai, Chanel Totti si è preparata di tutto punto per trascorrere la giornata in spiaggia. A documentarlo sono stati dei selfie che lei stessa ha pubblicato sui social, nei quali appare stesa su un lettino con tanto di telo mare a righe bianche e verdi. Ha indossato un costume super trendy, un modello intero in velluto verde bosco con la scollatura generosa e le spalline decorate con delle catene gold. A completare il tutto non potevano mancare gli occhiali da sole, per la precisione una montatura nude con le lenti rettangolari e arancioni, e i suoi tanto amati orecchini a cerchio dorati. Insomma, Chanel sembra avere tutte le carte in regola per diventare un'icona fashion come la mamma: seguirà le sue orme da grande?

Chanel Totti in spiaggia a Dubai