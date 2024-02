Chanel Totti mostra gli addominali: in palestra veste di nero con crop top e pantaloni ciclista Chanel Totti è tornata ad allenarsi e non ha esitato a mettere in mostra gli addominali: ecco la sua nuova foto in palestra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Chanel Totti, la seconda figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, è ormai seguitissima sui social, basti pensare al fatto che solo su Instagram conta quasi 500mila followers. Sul profilo ufficiale documenta regolarmente le sue giornate con foto e Stories, portando l'attenzione soprattutto sui numerosi viaggi in giro per il mondo che fa sia con la famiglia che col fidanzato Cristian Babalus. Dopo aver trascorso un San Valentino all'insegna del romanticismo tra decine di rose rosse e un regalo prezioso extra lusso, per lei è arrivato il momento di tornare in palestra: ecco la sua nuova foto in versione sporty.

Gli effetti della palestra su Chanel Totti

Non è la prima volta che Chanel Totti si mostra alle prese con gli allenamenti, anzi, spesso sui social ha condiviso i video dei suoi workout fatti di squat "in strada" con tanto di pesi tra le mani e body building con gli attrezzi della palestra. Ora ha pensato bene di mostrare gli effetti sul corpo degli esercizi che pratica regolarmente. Si è scattata un selfie allo specchio sullo sfondo della sala pesi e lo ha fatto abbassandosi leggermente la vita dei pantaloni, così da rivelare degli addominali super scolpiti.

Chanel Totti in palestra

Chanel Totti in versione sporty

Cosa ha indossato Chanel Totti per allenarsi? Questa volta ha puntato su un tradizionale total black con un completino fasciante che ha messo in risalto la silhouette. T-shirt crop a girocollo abbinata a un paio di pantaloni ciclista in tinta: la figlia di Ilary ha così lasciato in vista sia gli addominali che le gambe, completando il tutto semplicemente con un paio di sneakers bianche. Ha poi legato i capelli in una coda di cavallo e ha sfoggiato con orgoglio l'anello di Cartier che le ha appena regalato il fidanzato: in quanti riescono a essere tanto trendy come lei anche in palestra?