L’insolito allenamento di Chanel Totti: il workout per le strade di Roma è in top e leggings degradé La figlia di Ilary Blasi e dell’ex capitano della Roma ha condiviso sui suoi canali social delle immagini che la mostravano fare degli esercizi per le strade della Capitale. Cosa ha indossato la sedicenne.

A cura di Annachiara Gaggino

Chanel Totti

Chanel Totti sceglie la strada per il suo allentamento giornaliero. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è rientrata a Roma dopo le vacanze trascorse con il fidanzato Cristian Babalus: prima la Puglia e poi un weekend romantico a Monte Carlo. Ora la secondogenita dell'ex capitano della Roma e della presentatrice de L'Isola dei Famosi torna alla sua routine fitness per mantenersi in forma.

Il look sportivo di Chanel Totti

La sedicenne ha ricondiviso le storie Instagram postate dal suo personal trainer che la ritraggono mentre è concentrata nei suoi esercizi con l'elastico non in palestra ma sul marciapiede. Tra squat e affondi la sedicenne appare divertita mentre l'allenatore la riprende vestita in modo sportivo, con un top nero da allentamento, leggings degradé e scarpe da ginnastica bianche.

Chanel Totti

È una novità questa veste sportiva di Chanel Totti, che di solito di mostra sui social con look eleganti e alla moda, avendo ereditato dalla madre la passione per le grandi marche. Tra feste galmour, jet privati e yacht l'allenamento per le strade della Capitale ha incuriosito i fan, abituati a vederla griffatissima anche per i suoi look più casual.

Di recente, infatti, ha sfoggiato un paio di pantaloni della tuta per un viaggio in macchina verso le terme toscane con la madre e il compagno Bastian Muller. Comodità sì, ma senza rinunciare allo stile: il capo scelto era firmato Gucci, logato all over, un modello a molla, sia alle caviglie che in vita, che sui siti di e-commerce di lusso viene venduto a 1500 euro. Sorprende, dunque, una look così sobrio per l'allenamento.