Chanel Totti in vacanza coi pantaloni della tuta griffati: quanto vale il comodo look da viaggio Chanel Totti si è goduta un weekend di totale relax con la mamma Ilary Blasi e il fidanzato Cristian Babalus. Per affrontare il viaggio ha puntato sulla comodità ma senza rinunciare alle griffe: ecco cosa ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Le vacanze estive non sembrano ancora essere terminate per Ilary Blasi: sebbene sia tornata per qualche giorno a Roma, approfittandone per chiedere alla parrucchiera di fiducia un cambio look drastico, nel weekend ha organizzato un piccolo viaggio in famiglia con il fidanzato Bastian Muller e le figlie. I quattro si sono goduti il relax nelle terme in Toscana e naturalmente hanno documentato tutto sui social. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Chanel Totti, la secondogenita della conduttrice, che ha sfoggiato l'ennesimo look "vacanziero" dai dettagli griffati.

Chanel Totti in vacanza con Cristian Babalus

Chanel Totti è innamoratissima di Cristian Babalus e non sorprende che lo abbia voluto al suo fianco durante la vacanza in Toscana, rendendo così ancora più ufficiale la relazione. I due hanno trascorso tutta l'estate insieme e ora sono letteralmente inseparabili, tanto che addirittura all'anulare della figlia di Ilary è comparso un anello col diamante (probabilmente un regalo del fidanzato). Al di là della loro storia d'amore, ad aver sorpreso gli utenti dei social è stato il look da viaggio sfoggiato dalla 16enne. Sebbene abbia puntato tutto sulla comodità, non ha rinunciato alla passione per le griffe (che sembra aver ereditato dalla mamma star).

Chanel Totti con la tuta Gucci

Il look da viaggio di Chanel Totti

Per la "traversata" in auto ha Chanel optato per un completo con canotta nera crop e pantaloni della tuta di Gucci, per la precisione il modello con molla sia in vita che alle caviglie, decorato all-over con l'iconica doppia G marrone su fondo beige. Qual è il prezzo dell'accessorio? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 1.500 euro. Niente tacchi alti o scarpe eleganti, Chanel ha preferito delle sneakers bianche New Balance, per la precisione il modello unisex 530 da 120 euro. Ha poi tenuto i capelli sciolti e leggermente mossi sulle punte, mettendo in risalto il nuovo colore biondissimo. Insomma, Chanel sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più trendy.