Chanel Totti in vacanza col fidanzato Cristian: mostra un nuovo anello con diamante incastonato Chanel Totti sta trascorrendo le vacanze a Otranto con la mamma Ilary Blasi e il fidanzato Cristian Babalus. In spiaggia ha sfoggiato un nuovo prezioso anello di diamanti: si tratterà di un regalo di fidanzamento?

Ilary Blasi è volata in Puglia con le figlie per queste ultime settimane di agosto e sui social non esita a documentare ogni dettaglio della vacanza all'insegna del relax. Se da un lato la terzogenita Isabel è ancora troppo piccola per avere un profilo tutto suo, dall'altro sua sorella Chanel Totti sembra voler seguire le orme della mamma e su Instagram è più attiva che mai. A fare compagnia a quest'ultima durante la vacanza a Otranto c'è il fidanzato Cristian Babalus, con il quale il rapporto pare andare a gonfie vele. Il nuovo anello prezioso sfoggiato dalla figlia di Ilary sarà stato un suo regalo?

Chanel Totti col cappello griffato

Chanel Totti ha presentato Cristian Babalus in famiglia e non sorprende che lo abbia voluto al suo fianco durante la vacanza a Otranto. I due non esitano a scattarsi romantici scatti di coppia in cui si scambiano baci e coccole, a prova del fatto che il loro amore sta andando a gonfie vele. Nelle recenti foto che entrambi hanno postato lui ha messo in mostra i numerosi tatuaggi che ha sulla schiena, mentre lei ha preferito puntare tutto sulle griffe con un cappellino con la visiera di Gucci. Così come la mamma, anche Chanel ama i due pezzi ma in versione dark: se Ilary di recente ha scelto l'azzurro vitaminico, lei ha optato per il total black.

Chanel Totti e Cristian Babalus

Il nuovo anello di Chanel Totti

Il dettaglio che in molti hanno notato (e che lei stessa ha messo in risalto con un primissimo piano sulla mano) è che in vacanza con Cristian Chanel Totti ha sfoggiato un nuovo anello prezioso. Si tratta di una fedina in oro bianco che al centro ha incastonato un mini diamante scintillante dalla forma tonda.

Il nuovo anello di Chanel

Che si tratti di un gioiello di fidanzamento o di un semplice regalo, non importa, la cosa certa è che Chanel porta l'anello all'anulare sinistro proprio come se fosse una fede. Al momento, però, non ha rivelato se a donarglielo è stato proprio il fidanzato ma, a giudicare dal legame sempre più profondo che li unisce, non si esclude una simile possibilità.