Il jet privato che costa quanto un aereo low-cost: come viaggiare tra sedili maxi e pasti gourmet

A cura di Valeria Paglionico

Avete sempre sognato di viaggiare a bordo di un jet provato ma l'esperienza è sempre stata un po' troppo onerosa per le vostre tasche? Da oggi non è più così, esiste infatti una compagnia che offre aerei a noleggio allo stesso prezzo dei comuni voli low-cost. Si tratta della Four Seasons, che offre ai suoi clienti di girare il mondo nel massimo comfort ma senza rinunciare ai prezzi stracciati: ecco come fare per accedere al servizio e per quale motivo si può arrivare a pagare poco più di 100 euro per un viaggio su un veicolo privato.

Quanto costa noleggiare un jet privato

Four Seasons è tra le compagnie aeree che offrono ai clienti la possibilità di noleggiare dei jet privati ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, propone dei prezzi assolutamente abbordabili. Il motivo è molto semplice: l'intero viaggio costa 1.923 sterline, ovvero poco più di 2.200 euro, ma c'è la possibilità di dividere le spese con altri clienti che devono raggiungere la stessa meta (al massimo 48).

Così facendo, si arriva a 115 sterline (poco più di 130 euro), un cifra che spesso si arriva a spendere anche per un posto in classe economica. Il veicolo messo a disposizione è il lussuoso Airbus A321neoLR, quello che fino a qualche tempo fa veniva messo a disposizione esclusivamente dei clienti che intendevano visitare uno dei resort Four Seasons.

I servizi offerti dai jet Four Seasons

Ora il jet privato di Four Seasons affronta viaggi a lungo raggio ed è disponibile per prenotazioni charter private. Quali servizi offre? Innanzitutto è dotato di spaziosi sedili di pelle allungabili e con tablet incorporato, poi al suo interno ci sono un ampio salotto con bar, servizi igienici extra large e disponibilità di Wi-Fi. I membri dell'equipaggio sono 10: tre piloti, un ingegnerie e sei hostess/steward (ai quali spesso si aggiunge anche uno chef per preparare pasti gourmet). Con un costo aggiuntivo, inoltre, ai clienti viene anche data la possibilità di creare un itinerario personalizzato con tanto di trasferimenti via terra, alloggio, pasti e tour. Insomma, a quanto pare la nuova vacanza da provare è quella in un jet privato: di sicuro si riuscirà a fondere comodità, lusso e praticità.

