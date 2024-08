video suggerito

Come funziona l’offerta All you can fly di Wizz Air e perché potrebbe non essere così conveniente L’All you can fly è la nuova offerta proposta dalla compagnia aerea Wizz Air per accedere a voli illimitati nell’arco di un anno: alcuni esperti travel spiegano i pro e i contro di questo pacchetto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

148 CONDIVISIONI condividi chiudi

Viaggiare senza limiti non è più un sogno ma una realtà a portata di meno. Tuttavia, non mancano i dubbi e le perplessità. Nelle scorse ore ha fatto molto discutere la notizia dell'introduzione da parte della compagnia aerea Wizz Air dell'offerta All you can fly, una membership che permette di viaggiare pressoché illimitatamente nell'arco di un anno a 599 euro. Un articolo di BBC, però, spiega come questa offerta non sia così vantaggiosa, con alcuni clienti che hanno descritto l'offerta come una sorta di trappola.

Cos'è il servizio All you can fly

Come un all you can eat, ossia quei ristoranti in cui è possibile ordinare senza limiti a un prezzo fisso stabilito, anche la compagnia Wizz Air propone un numero di tratte limitate all'interno di un pacchetto fisso. L'offerta, che costa 599 euro, prevede che i viaggiatori possano acquistare voli giornalieri a un prezzo fisso di 9,99 euro a partire da settembre. Negli scorsi giorni, inoltre, un numero limitato di 10.000 membership All You Can Fly è stato messo a disposizione al costo di €499: tra il 13 e il 15 agosto questi 10mila pacchetti sono stati presi d'assalto in pochissimo tempo.

La membership annuale da €599 darà ai viaggiatori accesso ai voli su tutta la rete Wizz Air, circa 800 destinazioni. Dalla membership sono esclusi i bagagli e la selezione del posto che, se aggiunti, dovranno essere pagati. Per molti è un'offerta vantaggiosa in termini economici ma per molti, come ricorda BBC, le esperienze negative con Wizz Air sono un freno per l'acquisto dell'offerta. Secondo alcuni viaggiatori infatti, l'offerta non è così conveniente perché i voli dell'All you can fly possono essere prenotati a partire da tre giorni prima della partenza e per ogni prenotazione andrà aggiunta la tariffa di prenotazione che ammonta a quasi dieci euro (i 9,99 euro menzionati sopra).

Leggi anche Perché si festeggia il Ferragosto: il significato del nome e le origini della festa del 15 agosto

Rory Boland, direttore di Which? Travel interpellato da BBC, consiglia ai passeggeri di guardare oltre l'allettante prezzo del titolo per capire se si tratta davvero di un buon affare per loro. Aggiungendo le spese di prenotazione, la scelta del posto e i costi per i bagagli, i viaggiatori vedranno aumentare i costi, soprattutto perché serviranno viaggi prenotati con breve preavviso per pareggiare il costo della membership. Inoltre, Boland menziona anche "l'elefante nella stanza" ossia il consumo in termini energetici: invogliare i viaggiatori ad acquistare voli illimitati non è proprio un scelta sostenibile. Altri esperti contattati da BBC, inoltre, sostengono che l'all you can fly potrebbe essere adatta soltanto per alcuni tipi di viaggiatori, come quelli che viaggiano spesso per far visita alla famiglia d'origine oppure per motivi lavorativi e che riescono dunque ad ammortizzare il costo dell'offerta con tanti viaggi prenotati.