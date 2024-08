video suggerito

Il jet privato con luci LED per fare festa in cielo: si noleggia per 13 mila euro l’ora Quanto costa un party di lusso tra le nuvole? Si può noleggiare un jet privato esclusivo per 13 mila euro all’ora e volare, per esempio, da Londra a Dubai. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Il settore dell'aviazione privata è in crescita: soprattutto negli Emirati Arabi e a partire dal 2020 si è assistito a un boom di clientela interessata a viaggi su jet privati. Il fenomeno ha coinciso con la pandemia, quando ovviamente viaggiare è stato rischioso per tutti: un po' meno per chi poteva permettersi un aereo tutto suo al posto dei mezzi pubblici! Un'offerta particolarmente sfarzosa destinata a chi non solo vuole viaggiare comodo, ma fare festa in cielo, è il party jet 9H-FIVE, lanciato nel 2023 dal marchio alberghiero di lusso FIVE, che ha tre strutture a Dubai.

Quanto costa fare festa in volo

L'aereo lanciato da FIVE è un ACJ TwoTwenty, un jet aziendale di Airbus progettato in partnership con Comlux. Non è un'offerta che si concentra solo sulla comodità di un viaggio di lusso tra business men, ma anche sulla possibilità di godersi una festa esclusiva a bordo. Il jet ha un'autonomia di volo non-stop di 12 ore: è perfetto per andare per esempio da Dubai a Londra o a Tokyo. Questo non è un aereo come gli altri, già a partire dall'estetica e dall'arredamento: illuminazione a LED, cabina da 16 posti, tendine elettrocromatiche, due schermi TV da 55 pollici, un sistema audio di bordo altamente tecnologico con la possibilità di scegliere una playlist personale, touchscreen intelligenti, Wi-Fi ad alta velocità.

Completano il tutto: cucina completamente attrezzata con tavolo da pranzo per otto, una Master Suite con letto king-size, una doccia per rinfrescarsi prima dell'atterraggio e tanto spazio per ballare. Tutto questo sfarzo è disponibile per il noleggio: 15.000 dollari l'ora (poco più di 13 mila euro). FLY FIVE ha dichiarato alla CNN che dal lancio ufficiale del programma nell'aprile 2023, il volo 9H-FIVE ha ricevuto più di 50 prenotazioni: tra i clienti soprattutto vip e capi di Stato, intenzionati a volare in Europa, Stati Uniti, Regno Unito, Medio Oriente, Africa e Asia.

Tutto questo è sostenibile?

Ovviamente, il settore è sotto le pesanti critiche degli ambientalisti, che continuano a far notare quanto i jet privati contribuiscano in maniera massiccia e sproporzionata all'inquinamento e alle emissioni globali di anidride carbonica. FLY FIVE ha dichiarato alla CNN di fare la sua parte supportando la conservazione e la riforestazione della foresta pluviale, nonché incentivando le attività di compensazione. È stata infatti certificata dalla Climate Offset Certification (COC), che promuove la trasparenza delle transazioni di compensazione delle emissioni di carbonio.