Da Londra a New York in un’ora? Sembra fantascienza ma potrebbe diventare realtà molto presto

A cura di Giusy Dente

Instagram @venusaero

Grazie alla tecnologia sembra che il mondo si sia fatto più piccolo: luoghi che un tempo sembravano lontanissimi, quasi irraggiungibili, oggi sono alla portata quasi di tutti. I tempi di percorrenza si sono drasticamente ridotti, quei viaggi della speranza sono diventati tragitti di certo più fattibili e le cose potrebbero migliorare ulteriormente. Sembra fantascienza, sembra un sogno a occhi aperti, eppure un'azienda aerospaziale del Texas sta lavorando a un progetto rivoluzionario, che potrebbe stravolgere del tutto il modo in cui siamo abituati a viaggiare. Si tratta di un aereo a reazione chiamato Stargazer.

Verso la fantascienza e oltre

Un'azienda aerospaziale del Texas chiamata Venus Aerospace sta lavorando a un aereo a reazione chiamato Stargazer, nonché al motore che lo alimenterà. Il progetto è ambizioso e, se concretizzato, ridurrà i viaggi attraverso l'Atlantico di ben otto volte. Il rivoluzionario mezzo di trasporto ipersonico è in fase di progettazione e l'aggettivo non è usato a caso: l'aereo in questione potrà davvero viaggiare a una velocità superiore a quella del suono e volerà anche più in alto rispetto ad altri velivoli. Se autorizzato al trasporto commerciale, il jet potrebbe completare il viaggio di 3.459 miglia (5.566 km) da Londra a New York in meno di un'ora, circa tre volte più veloce del Concorde (2.177 km/h) e cinque volte più veloce del prossimo aereo della NASA soprannominato "Son of Concorde " (1.577 km/h).

Il sistema di propulsione avanzato messo a punto dal team di progettazione di Venus Aerospace è pensato per alimentare veicoli ad alta velocità, tra cui droni e aerei. Il motore che alimenterà lo Stargazer nei cieli è stato presentato per la prima volta la scorsa settimana, all'evento Up Summit tenutosi a Bentonville (Arkansas). Si chiama Venus Detonation Ramjet 2000 lb Thrust Engine, noto anche come VDR2. Il velivolo decollerà utilizzando i tradizionali motori a reazione, ma una volta raggiunta un'altitudine sufficientemente elevata passerà al VDR2

Andrew Duggleby, che ha co-fondato l'azienda nel 2020, ha affermato: "Questo motore rende i viaggi ipersonici una realtà". Infatti secondo Venus Aerospace, VDR2 può raggiungere velocità pari a Mach 6, ovvero sei volte la velocità del suono, circa 7.200 km/h. Per ora ci sono solo immagini concettuali di Stargazer, non è stata data una tempistica di effettiva costruzione, anche se l'azienda ha raccolto 33 milioni di dollari per supportare il progetto. Il VDR2 è già stato testato con successo su un piccolo drone all'inizio di quest'anno e ora l'azienda sta valutando un secondo test con drone nel 2025.

Se il progetto Stargazer dovesse concretizzarsi, sarebbe il primo aereo commerciale per il trasporto passeggeri a superare la velocità del suono dai tempi del Concorde, non più in funzione da oltre 20 anni. Da allora, nessun governo o produttore è più riuscito a lanciare sul mercato un aereo commerciale in grado di viaggiare a una velocità supersonica: troppo elevati i costi. Inoltre il Concorde volava a un'altitudine massima di 60.000 piedi, mentre il nuovo velivolo toccherà i 110.000 mila. I passeggeri dello Stargazer saranno abbastanza in alto da vedere la curvatura della Terra.