In arrivo il volo più lungo del mondo: i passeggeri a bordo potranno vedere due volte l'alba Tra poco più di un anno decollerà il volo più lungo del mondo: quale tratta coprirà e quanto costerà il viaggio.

A cura di Arianna Colzi

I voli lunghi sono diventati ormai una costante in un mondo in cui le tratte aree aumentano sempre più. Il nuovo Project Sunrise della compagnia area Qantas prevede l'inaugurazione di un nuovo volo che conquisterà il primo del volo aereo più lungo al mondo: un'esperienza tutta da vivere dove i passeggeri potranno vivere due volte l'alba.

Quale sarà il volo più lungo la mondo

Il volo più lungo al mondo diventerà quello lungo la tratta da Sydney a Londra oppure da Sidney a New York: questi voli senza scalo dureranno tra le 19 e le 22 ore, riducendo il tempo di volo dei passeggeri fino a quattro ore. Il nome del progetto si ricollega al fatto che i passeggeri vedranno due albe mentre viaggiano lungo quelle che diventeranno le rotte di volo più lunghe del mondo, un record attualmente detenuto dalla Singapore Airlines che viaggia per 18 ore da Singapore a New York. Sebbene il volo si sia ridotto, trascorrere quasi un'intera giornata a bordo di un volo è una prospettiva piuttosto scoraggiante.

L'obiettivo della compagnia è rendere l'Australia più vicina al resto del mondo. I velivoli avrebbero dovuto decollare nel 2022, ma a causa della pandemia COVID-19 sono stati rinviati, insieme al Progetto Sunrise, al 2026.

Ma a quanto pare l'attesa sarà ripagata. Questo velivolo da record è pensato per coniugare efficienza e comfort, visto che i passeggeri voleranno nel lusso. Oltre il 40% degli aerei di questa flotta avrà cabine Premium. Sei suite di prima classe, 52 suite Business e 40 posti in Premium Economy, mentre il restante 60% avrà 140 posti in Economy e uno spazio benessere.

Ancora non è noto quando sarà possibile prenotare il volo, né quanto costerà assicurarsi un posto a bordo di questa tratta aerea da record, ma ormai è solo questione di tempo visto che il primo volo decollerà nel 2026.