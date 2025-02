video suggerito

Perché i viaggi in aereo saranno sempre più lunghi e senza scali Ad aprile partirà da Dublino il primo volo senza scali per Nashville, in Tennessee, negli Stati Uniti. Il volo sarà operato da una compagnia irlandese grazie a un nuovo airbus che sta attirando l'attenzione di tutte le altre compagnie aeree.

A cura di Arianna Colzi

I viaggi in aereo sono destinati a cambiare e a diventare sempre più lunghi. Ad aprile Aer Lingus, la compagnia di bandiera irlandese, lancerà un volo da Dublino alla capitale della musica country Nashville, in Tennessee, negli Stati Uniti. Il nuovo volo per Nashville da Dublino sarà operato da un nuovo aereo, l'Airbus A321XLR, o Extra Long Range. Si tratta del velivolo a corridoio singolo, dunque non con tre ma soltanto con due file di posti, che può volare più lontano di qualsiasi altro aereo di linea. Inoltre, secondo quanto riporta la compagnia irlandese, sembra che l'Airbus bruci il 30% in meno di carburante rispetto agli altri.

Come stanno cambiando i viaggi aerei

Le compagnie aeree dopo l'annuncio di Aer Lingus sono sempre più interessata a Aer Lingus. Presto infatti nuove compagnie potranno dotarsi dell'A321XLR e altre compagnie, come Iberia, volano già con questo aereo. Air Canada, American Airlines, Qantas Airways e United Airlines sono tra coloro che attendono il loro primo XLR. Gli aerei a corridoio singolo che attraversano il Nord Atlantico non sono una novità. L'XLR dovrebbe consentire alle compagnie aeree di bypassare i principali scali su entrambe le sponde dell'Atlantico e di aprire nuove rotte transatlantiche senza scalo verso città più piccole.

"Apriremo da 10 a 12 nuove tratte in Europa orientale (e) Nord Africa da Newark e (Washington) Dulles", ha dichiarato a giugno Scott Kirby, amministratore delegato di United, durante il podcast di The Air Show. Oltre alle opportunità di espansione, i viaggiatori potrebbero vedere nuove rotte aprirsi e la possibilità di aumentare il numero di voli su quelle già esistenti. Tuttavia, ancora non è noto quante nuove rotte transatlantiche saranno aperte grazie all'introduzione degli aerei XLR. Non ci resta che aspettare e seguire gli sviluppi dei prossimi mesi.