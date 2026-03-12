stile e Trend
Viaggiare sul volo più lungo del mondo: in 22 ore si ammireranno due albe e si farà yoga

Nel 2027 partirà ufficialmente il volo commerciale diretto più lungo al mondo. Si viaggerà per 22 ore a bordo dello stesso velivolo e si ammireranno ben due albe.
A cura di Valeria Paglionico
Il 2027 sarà un anno memorabile per il mondo dei trasporti, il motivo? La compagnia aerea Qantas lancerà i due voli commerciali diretti più lunghi al mondo, ovvero il Sidney-Londra e il Sidney-New York. Percorreranno rispettivamente 17.015 e 16,254 km e dureranno entrambi ben 22 ore senza alcuno scalo e senza alcuna interruzione per il rifornimento. Così facendo, si ridurranno di ben 4 ore i tempi di percorrenza attuali. A lungo termine, inoltre, si spera che i viaggi a lunghissima distanza senza pause diventino la norma. Cosa significherà, però, viaggiare ad alta quota per (quasi) un'intera giornata?

Dove si vedranno le due albe a bordo dei voli più lunghi del mondo

L'Airbus A350-1000ULR (Ultra Long Range), velivolo progettato nel 2022, è stato scelto per percorrere la rotta più lunga del mondo. Alimentato da motori britannici Rolls-Royce Trent, consente di affrontare delle incredibili distanze grazie a un serbatoio aggiuntivo da 20.000 litri. La cosa che in pochi sanno è che gli appassionati di aviazione lo hanno già soprannominato "Project Sunrise", visto che permetterà ai passeggeri di ammirare due diverse albe nel corso dello stesso viaggio. Partirà in piena notte da Sidney e si ritroverà di fronte la prima alba in Asia o in Medio Oriente, poi proseguirà verso ovest e incontrerà un nuovo sole che sorge tra l'Europa e il Nord America.

I servizi offerti sui voli a lunghissima distanza

Il numero identificativo dato al volo Sydney-Londra è QF1, lo stesso che venne assegnato al Kangaroo Route che negli anni '40 impiegava 4-5 giorni per percorrere la stessa tratta. All'epoca, infatti, erano previsti ben 7 scali a Darwin, Singapore, Calcutta, Karachi, Il Cairo, Tripoli e Roma ma gli aerei erano i Lockheed Constellation, decisamente più retrò. Ora il velivolo che verrà utilizzato è l'Airbus A350: ospiterà 238 passeggeri in 6 suite di prima classe, 52 in suite business, 40 in premium economy e altri 140 in economy. Avrà il wi-fi a bordo e un'area benessere in cui ci si potrà dare allo stretching e allo yoga e dove verranno offerti rinfreschi e servizi extra. Insomma, l'aereo che affronterà il volo più lungo del mondo sembra essere destinato a diventare il più confortevole di tutti i tempi.

