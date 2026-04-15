Quattro ore di sonno costano 250 euro: sui voli Air New Zealand arrivano le cuccette per riposare in volo

Le cuccette sui voli per la Nuova Zelanda

Sui voli Boeing 787-9 Dreamliner della compagnia aerea Air New Zealand arrivano le cuccette per i passeggeri, che potranno prenotare una sessione della durata di quattro ore da trascorrere distesi in uno dei letti a castello posizionati a bordo. Il servizio si chiama Economy Skynet e sarà inizialmente disponibile sui voli a lungo raggio della durata di diciassette ore, con partenza dall'aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York e destinazione Auckland, in Nuova Zelanda. A partire da novembre 2026, si potrà prenotare il servizio sul sito della compagnia per voli con partenze dal 18 maggio prossimo sia che si acquisti un biglietto Economy sia che si scelga un volo in Premium Class. Per riposare quattro ore in un letto in cabina bisognerà spendere 495 dollari neozelandesi, pari a circa 247 euro, che vanno ad aggiungersi al costo del biglietto.

Le sessioni di riposo di Air New Zealand

Come sono fatte le cabine con le cuccette

Le nuove cabine "da risposo" sui voli di Air New Zealand sono composte da sei letti, posizionati uno sopra l'altro, tre da un lato e tre dall'altro. Ogni cuccetta ha un materasso, con lenzuola, coperte, cuscino, cintura di sicurezza e tende per assicurare un momento di privacy. Ci sono poi una luce per la lettura, illuminazione ambientale progettata per il riposo e il risveglio, una bocchetta di ventilazione, un pulsante per chiamata all'equipaggio, un vano per riporre i propri oggetti e prese per ricarica dei diversi device con porte Usb. I letti sono lunghi circa 203 cm e larghi, all'altezza delle spalle, circa 64 cm, mentre alla base misurano circa 41 cm. A chi acquista una sessione di sonno verrà offerto anche un kit di cortesia, contenente una mascherina per gli occhi, tappi per le orecchie, calzini e una bag con alcuni prodotti da bagno e per la skincare. Sul sito della compagnia area si legge poi che, tra un utilizzo e l'altro, l'equipaggio provvedere a sostituire il kit cambiando la biancheria.

Riposo in volo nelle cuccette del servizio Economy Skynet

Economy Skynet: le regole da rispettare

Inizialmente su ogni volo saranno disponibili due sessione e i passeggeri ne potranno prenotare una sola nella cuccetta in condivisione, dove è possibile stare distesi ma non seduti. Nello spazio dedicato al riposo è vietato condividere il letto e mangiare o consumare snack. L'accesso all'area è vietata ai bambini che hanno meno di 12 anni ed è obbligatorio che almeno un adulto resti in cabina al fianco dei minori. Dunque se nel gruppo ci sono due adulti, solo uno può utilizzare il servizio Skynest mentre l'altro rimane in cabina con il bambino.

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Come funziona la sessione di riposo

Le sessioni durano quattro ore perché pensate per un corretto riposo in base ai cicli naturali del sonno e consentono di ambientarsi prima di dormire e poi svegliarsi in maniera lenta e graduale. Ognuna delle due sessioni disponibili in volo e programmata prima o dopo gli orari dei pasti serviti dall'equipaggio. Alla fine del riposo le luci della cuccetta si accenderanno gradualmente cinque minuti prima della fine della sessione e l'equipaggio segnalerà al passeggero il momento in cui dover lasciare la cuccetta.

Cuccette sui voli di Air New Zealand

Skycouch e i servizi per incentivare i voli a lungo raggio

Prima di lanciare Economy Skynet, Air New Zealand aveva già messo a disposizione dei passeggeri Sky Couch: un servizio che, con un piccolo sovrapprezzo, offriva la possibilità di sfruttare lo spazio di posti liberi adiacenti aggiungendo poggiapiedi e trasformando le file dell'aereo in un mini letto in cui distendersi durante le tratte più lunghe. Questi accorgimenti e i nuovi servizi dedicati al riposo sono pensati per incentivare i voli a lungo raggio e dalla durata considerevole. Offrendo anche ai viaggiatori delle classi economiche la possibilità di poter riposare in aree più confortevoli rispetto al classico sedile reclinabile, la compagnia punta ad aumentare la vendita di biglietti tentando anche si superare il momento complesso dovuto alla crisi del carburante e alla guerra in Iran. Air New Zealand non è l'unica compagnia area che sta iniziando a proporre a offrire servizi simili e dedicati al riposo in volo dei passeggeri. United Airlines dal 2027 modificherà la struttura interna dei sedili per permettere ai passeggeri di trasformare le file da tre in un letto unico in cui potersi distendere, mentre Qantas da giugno metterà a disposizione sui propri aerei vere e proprie aree dedicate al benessere sui propri aerei.