Qual è la compagnia aerea che fa pagare due biglietti ai plus size a cui non basta un solo sedile

Una compagnia ha deciso che dal nuovo anno bisognerà pagare di più per stare larghi a bordo dell'aereo. Bisognerà infatti acquistare il biglietto anche per il sedile accanto, se si intende viaggiare comodi o se si sa di non riuscire a stare in quello spazio, così da non intaccare la comodità altrui, penalizzando chi sta di fianco.

Cosa cambia dal 26 gennaio 2026

La novità appartiene a Southwest Airlines, che ha annunciato una nuova policy in merito all'acquisto dei biglietto, relativa però alla stazza fisica dei passeggeri. Dal 27 gennaio 2026, infatti, i viaggiatori che "non riescono a stare nei braccioli dei loro sedili" saranno tenuti a prenotare due biglietti per posti adiacenti e avranno diritto al rimborso del secondo solo se il loro volo non è al completo, dunque qualora rimanessero posti vuoti a bordo. "Il bracciolo è considerato il confine definitivo tra i posti. Inoltre, Southwest può stabilire, a sua esclusiva discrezione, che sia necessario un sedile aggiuntivo per motivi di sicurezza" si legge sulla pagina ufficiale della compagnia, che è stata sommersa di critiche per questa decisione.

Jason Vaughn, per esempio, è un agente di viaggio di Orlando che gestisce Fat Tested Travel, pagina pensata per i viaggiatori in sovrappeso e di taglia forte. Si rivolge a loro con una serie di dritte e consigli, affinché possano viaggiare senza problemi, senza che il loro peso influenzi la quotidianità e la passione per i viaggi. Ha dichiarato all'Associated Press che l'iniziativa della compagnia "renderà l'esperienza di volo peggiore". Questa non è l'unica modifica alla policy che verrà implementata a partire dalla fine del mese prossimo. Southwest Airlines inizierà anche a inserire voli notturni, ma aggiungerà un sovrapprezzo ai posti con più spazio per le gambe. Già a maggio 2025, la compagnia aveva posto fine alla policy sul bagaglio gratuito e all'assegnazione gratuita dei posti.

Sul sito ufficiale la compagnia ha giustificato la nuova misura spiegando che "l'acquisto di posti aggiuntivi garantisce che tutti i passeggeri a bordo abbiano accesso a posti sicuri e confortevoli".

Attualmente, i passeggeri plus size possono pagare in anticipo un posto extra con la possibilità di riavere indietro l'importo in un secondo momento, oppure possono richiedere un posto extra gratuito in aeroporto. Secondo la nuova politica della compagnia aerea, il rimborso è ancora possibile, ma non più garantito e va richiesto entro 90 giorni dal volo. Per questo il consiglio è quello di acquistare preventivamente il secondo posto, senza rischiare di dover addirittura scendere dal velivolo. È ben specificato, infatti, che "se dopo l'imbarco dovessimo stabilire che hai bisogno di un secondo posto, dovrai scendere dall'aereo per consentirci di aggiornare la tua prenotazione e includere un secondo posto, potresti essere prenotato su un volo alternativo".