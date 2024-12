Qual è stata la rotta aerea più trafficata al mondo del 2024

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Il 2024 volge al termine ed è arrivato il momento di dare il via ai classici bilanci di fine anno. Il settore travel, in particolare, ha vissuto un vero e proprio boom, tanto che il fenomeno dell'overtourism non è più un'eccezione ma la "norma". Le mete più gettonate sono state letteralmente prese d'assalto dai viaggiatori internazionali, provocando non pochi problemi ai locali, ritrovatisi "bloccati in casa" nei periodi di alta stagione. I voli non sono stati da meno in fatto di folla, anzi, tutti coloro che ne hanno preso almeno uno nell'ultimo anno avranno sicuramente notato che erano pieni fino all'ultima poltrona. Qual è stata, però, la rotta più trafficata del 2024?

La top 3 dei voli più richiesti del 2024

Con la fine del 2024 che si avvicina, OAG, la società che fornisce informazioni e database globali sui viaggi aerei, ha pubblicato la sua lista annuale delle rotte aeree più trafficate al mondo, il risultato? Il volo internazionale più richiesto degli ultimi 12 mesi è stato l'Hong Kong-Tapei, tornato ai "fasti" pre-pandemia con i suoi oltre 7 milioni di passeggeri. L'anno scorso a essersi aggiudicata il primato era stata invece la tratta Singapore-Kuala Lumpur, che in questo 2024 è scesa al quarto posto registrando "solo" 4,9 milioni di posti venduti. Al secondo gradino del podio della classifica di quest'anno c'è il volo Cairo-Jeddah con quasi 5,5 milioni di passeggeri, mentre a chiudere la top 3 è la rotta Seul Incheon-Tokyo Narita.

Qual è l'unica rotta europea in classifica

Anche il Medio Oriente, l'Europa e gli Stati Uniti hanno conquistato qualche posto in classifica: la tratta Dubai-Riyadh ha conquistato il sesto posto, mentre la New York JFK-Londra Heathrow ha chiuso la top 10. Da tenere d'occhio è la rotta Egitto-Arabia Saudita, che negli ultimi 5 anni ha registrato una crescita esponenziale, arrivando a oltre 1,3 milioni di passeggeri nel 2024. Tirando le somme dai dati condivisi da OAG è chiaro che: gli asiatici sono la popolazione che viaggi di più al mondo, Il Cairo è stato l'hub dell'Africa, Londra Heathrow ha dominato le rotte europee, mentre Jeddah-Cairo e Dubai-Riyadh sono stati i voli più richiesti del Medio Oriente.