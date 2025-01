video suggerito

Quali sono le compagnie aeree più puntuali al mondo: la classifica La classifica stilata da Cirium mette insieme le compagnie aree più puntuali e anche gli aeroporti da cui arriva e parte il numero più alto di voli in orario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 2024 è stato l'anno che ha sancito il definitivo ritorno del turismo ai livelli pre-pandemia. Sono tante le persone che hanno ripreso a fare anche viaggi più lunghi, prendendo sempre più spesso l'aereo. Prendere un volo, però, non è sempre un'esperienza rilassante, anzi. La società che si occupa di osservare e analizzare il mondo dell'aviazione e i voli, Cirium, ha stilato una classifica che mette in ordine le compagnie aree più puntuali al mondo e gli aeroporti che presentano il numero più alto di voli arrivati e partiti in orario. Per capire meglio questa classifica è necessario specificare che con l'espressione "in orario" si intende un volo che arriva o parte entro 15 minuti dall'orario previsto.

Le compagnie aree più puntuali

Le compagnie aeree più puntuali di quest'anno appena trascorso sono Aeromexico, Saudia Airlines e Delta Air Lines. Aeromexico e Delta sono entrambe memmbri fondatori della SkyTeam, un'alleanza di compagnie aeree fondata nel 2000. Saudia, che è la compagnia di bandiera dell'Arabia Saudita, è più recente. Tuttavia, la compagnia ha grandi ambizioni di crescita nel prossimo decennio, come parte di una strategia turistica più ampia del Paese. All'inizio di quest'anno, Saudia ha ordinato 105 aerei Airbus, che raddoppieranno i voli messi a disposizione dalla compagnia.

Le due maggiori compagnie aeree giapponesi si sono piazzate ai primi due posti per puntualità zona Asia-Pacifico: Japan Air Lines (JAL), al primo posto, e All Nippon Airways (ANA), al secondo posto. Singapore Airlines si è classificata terza dopo queste due.

Leggi anche Qual è stata la rotta aerea più trafficata al mondo del 2024

Safair, un vettore low cost con sede in Sudafrica, è stata incoronata compagnia aerea più puntuale nella zona che copre Medio Oriente e Africa, seguita da Oman Air e Royal Jordanian. In Europa, Iberia, con sede a Madrid, è la seconda compagnia più puntuale della zona: al primo post, infatti, troviamo mentre la sua filiale low cost Iberia Express che si è classificata al primo posto.

Gli aeroporti con più voli in orario al mondo

Oltre a classificare le singole compagnie aeree, Cirium analizza i dati relativi agli aeroporti di tutto il mondo. L'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh (RUH) si è aggiudicato il primo posto nella categoria dei grandi aeroporti e il titolo assoluto. Al secondo e terzo posto per la categoria generale si sono piazzati l'Aeroporto Internazionale di Lima Jorge Chávez (LIM) in Perù e l'Aeroporto Internazionale Benito Juarez di Città del Messico (MEX).

Riyadh e Città del Messico si sono classificati rispettivamente al primo e al terzo posto per gli aeroporti di grandi dimensioni, mentre l'Aeroporto Internazionale di Honolulu (HNL) nelle Hawaii ha conquistato il secondo posto.

Le compagnie aeree più puntuali al mondo:

1. Aeromexico

2. Saudia

3. Delta Air Lines

4. LATAM Airlines

5. Qatar Airways

6. Azul Airlines

7. Avianca

8. Iberia

9. Scandinavian Airlines (SAS)

10. United Airlines

Gli aeroporti più puntuali del mondo:

1. Aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh (RUH)

2. Aeroporto internazionale di Lima Jorge Chávez (LIM)

3. Aeroporto internazionale Benito Juárez di Città del Messico (MEX)

4. Aeroporto internazionale di Salt Lake City (SLC)

5. Aeroporto internazionale di Santiago Arturo Merino Benítez (SCL)

6. Aeroporto internazionale di Minneapolis-Saint Paul (MSP)

7. Aeroporto internazionale di Washington Dulles (IAD)

8. Aeroporto metropolitano di Detroit Wayne County (DTW)

9. Aeroporto di Oslo Gardermoen (OSL)

10. Aeroporto internazionale di Doha Hamad (DOH)