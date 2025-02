Qual è la compagnia aerea migliore al mondo del 2025

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

I viaggi in aereo sono ormai i più richiesti del momento: non solo ci "catapultano" dall'altro capo del mondo in poche ore, ma grazie alle compagnie low-cost sono diventati anche super economici. Spesso, però, ci farebbe piacere avere qualche comfort in più a bordo, dallo spazio extra davanti alle poltrone agli snack offerti dal personale di bordo. AirlineRatings.com, agenzia australiana per la sicurezza aerea e la valutazione dei prodotti, ha stilato la sua classifica delle compagnie aeree migliori del 2025 e al primo posto ha piazzato proprio un'azienda che si "prende cura" dei suoi clienti: ecco qual è.

Perché la Korean Air è la migliore compagnia aerea al mondo

Secondo AirlineRatings.com, Korean Air è la migliore compagnia aerea del 2025. Ha battuto la vincitrice dello scorso anno Qatar Airways e ci è riuscita grazie alla sua particolare attenzione al comfort dei passeggeri: anche in classe economy, infatti, la Korean Air offre dei posti super spaziosi, cosa che invece le compagnie competitor non fanno. L'obiettivo è dare priorità alle esigenze dei clienti piuttosto che ai guadagni extra che si otterrebbero aggiungendo una fila in più (e riducendo lo spazio davanti alle poltrone). "Mentre molte compagnie aeree hanno aggiunto un decimo posto per fila sugli aerei 777 e ridotto lo spazio tra i sedili in classe economica. Korean Air ha scelto di non seguire questa tendenza", ha affermato Sharon Petersen, CEO di AirlineRatings.com.

La migliore compagnia aerea low-cost del 2025

Al secondo posto della classifica resiste Qatar Airways, mentre in terza e in quarta posizioni ci sono Air New Zealand e Cathay Pacific. Come sono state selezionate le compagnie aeree in cima alla lista? Sono stati analizzati alcuni specifici requisiti di qualità, valore e sicurezza. Non si tratta, infatti, di riconoscimenti assegnati dal pubblico ma di meticolose valutazioni degli esperti del settore. AirlineRatings.com ha anche indicato la compagnia aerea low-cost migliore del 2025, AirAsia, e la Best Hybrid Airlines, la Jetblue, che con i suoi velivoli ibridi sta rendendo i viaggi aerei sempre più sostenibili.