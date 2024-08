video suggerito

La classifica degli aeroporti meglio collegati al mondo del 2024: nella top ten ce n'è uno italiano Qual è l'aeroporto meglio collegato al mondo? Ecco la classifica stilata dalla società di analisi del settore aeronautico Cirium.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2024 sta per volgere al termine e con lei si conclude anche la stagione convenzionalmente dedicata ai viaggi in giro per il globo. Che si sia scelta una meta esotica, una località balneare o una capitale, non importa, ad accomunare le diverse tipologie di vacanza sono le infinite attese in aeroporto tra scali, controlli e apertura dei gate. In quanti conoscono qual è l'aeroporto meglio collegato al mondo, da cui si può raggiungere praticamente ogni continente in qualche ora di viaggio?

L'aeroporto di Istanbul gestisce oltre 300 tratte

Secondo i dati raccolti nell'ultimo anno dalla società di analisi del settore aeronautico Cirium, l'aeroporto IGA di Istanbul, in Turchia, è il meglio collegato al mondo. Inaugurato nel 2018, in soli 6 anni è riuscito a diventare leader a livello internazionale grazie alla sua posizione privilegiata tra Oriente e Occidente. Gestisce ben 309 tratte non-stop che permettono di raggiungere ogni angolo del globo e ogni anno contra circa 90 milioni di passeggeri. "La nostra posizione strategica all'incrocio tra Europa e Asia ci consente di fungere da hub vitale per i viaggi internazionali. Abbiamo anche dimostrato di essere l'aeroporto più resiliente, riprendendoci più velocemente di sempre dopo la pandemia", ha spiegato Selahattin Bilgen, CEO dell'aeroporto.

L'aeroporto italiano in classifica

A fare seguito all'aeroporto di Istanbul nella classifica dei più collegati al mondo ci sono quello di Francoforte, di Parigi Charles de Gaulle e di Amsterdam Schiphol, tutti posizionati nel cuore dell'Europa e capaci di "accorciare le distanze" tra un continente e l'altro. Nel Nord America l'aeroporto leader è quello di Chicago O'Hare, mentre in Asia quello di Shanghai Pudong. L'aeroporto di Dubai, invece, si è aggiudicato "solo" il sesto posto con le sue 269 destinazioni non-stop. Nella top ten c'è anche un aeroporto italiano, quello di Roma Fiumicino, che offre ai viaggiatori 234 diverse destinazioni.