Qual è l’aeroporto migliore al mondo del 2024: ha un frutteto, negozi di lusso e un’area giochi Anche il settore travel ha i suoi premi Oscar e in questo 2024 ad aggiudicarsi il titolo di Migliore aeroporto al mondo è stato L’Hamad International Airport di Doha: ecco tutti i servizi che offre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il settore travel ha i suoi "premi Oscar" proprio come il mondo del cinema: ad assegnarli è Skytrax, la principale organizzazione globale di rating del trasporto aereo, che anche in questo 2024 ha analizzato controlli, tempi di attesa, sistemi di monitoraggio delle code, fast track, arrivando così a stilare la classifica dei migliori aeroporti al mondo. Se lo scorso anno ad aggiudicarsi il titolo era stato il meraviglioso scalo di Singapore con i suoi giardini verticali, la sua cascata digitale e il suo barista robot, in questo 2024 a trionfare è stato l'Hamad International di Doha. In lista c'è inoltre anche un aeroporto italiano, quello di Fiumicino, che è stato valutato come il più sicuro al mondo.

L'aeroporto di Doha è il migliore al mondo

L’Hamad International Airport di Doha è tornato a trionfare ai Skytrax World Airport Awards 2024, aggiudicandosi diversi titoli, dal Migliore aeroporto al mondo (riconoscimento già ottenuto nel 2021 e nel 2022), al Miglior shopping in aeroporto e al Miglior aeroporto del Medio Oriente.

Hamad International Airport di Doha

Al suo interno ci sono ristoranti esclusivi, negozi di lusso, installazioni artistiche iconiche e addirittura un giardino tropicale al coperto definito "Il Frutteto", dunque tutto il necessario per intrattenersi con stile mentre si attende la partenza del proprio volo. "Quest'anno, l'aeroporto internazionale di Hamad celebra il suo decimo anno di attività e siamo davvero onorati che i passeggeri ci abbiano votato come miglior aeroporto del mondo per la terza volta", ha affermato l'amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, Badr Al Meer.

Hamad International Airport di Doha

Gli altri vincitori degli Oscar del settore aeronautico

Altri punti salienti degli "Oscar del settore aeronautico" del 2024, cerimonia tenutasi al Passenger Terminal Expo di Francoforte, includono i premi all'aeroporto Narita di Tokyo per il miglior servizio clienti e per il miglior personale aeroportuale al mondo. Il Kansai Osaka si è aggiudicato il primo gradino del podio per la consegna dei bagagli, il Plaza Changi è leader per il suo hotel aeroportuale, quello di Istanbul ha il migliore ristorante al mondo in aeroporto. Insomma, gli amanti dei viaggi aerei possono sbizzarrirsi tra le più svariate location, certi del fatto che anche fare semplicemente scalo in una delle città nominate si rivelerà un'esperienza assolutamente unica.