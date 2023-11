Dove si trova il miglior aeroporto al mondo con cascata digitale, giardini verticali e barista robot Siete stufi delle attese in aeroporto tra i soliti ristoranti e shop duty free? A Singapore uno dei terminal è stato trasformato in un vero e proprio paradiso terrestre: ecco i servizi di cui è dotato.

A cura di Valeria Paglionico

Vi è mai capitato di trascorrere ore e ore in un aeroporto tra controlli, ritardi e scali? Se il più delle volte avete considerato non particolarmente spiacevole la passeggiata tra i ristoranti e i negozi duty free, ora le cose cambieranno. L'aeroporto che è stato eletto il migliore al mondo ai cosiddetti "Oscar dell'aviazione" ha reso l'esperienza dell'attesa davvero unica e sofisticata attraverso una serie di servizi offerti ai clienti, dall'area gioco pensata per i bambini a una cascata digitale, fino ad arrivare a dei maxi giardini e a un barista "robotico" che offre drink gratuitamente. Ecco dove si trova questo paradiso architettonico all'insegna della modernità.

Aeroporto Changi di Singapore

I premi vinti dall'aeroporto Changi di Singapore

Di recente sono stati consegnati gli Oscar of Aviation 2023 e ad aggiudicarsi il primato nella categoria Migliore aeroporto del mondo è stato l'aeroporto Changi di Singapore. Come ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 550 "rivali" in nomination?

Il Terminal 2 dell’aeroporto di Singapore

Con gli incredibili servizi offerti ai clienti, utili a rendere l'attesa tutt'altro che noiosa e stressante. L'aeroporto, il cui Terminal 2 è stato recentemente ristrutturato e ampliato, riesce a gestire 90 milioni di passeggeri all'anno ma la sua particolarità va ben oltre i semplici spazi molto ampi. A dimostrarlo sono stati i premi per Miglior ristorante e migliori servizi per il tempo libero ricevuti agli Skytrax World Airport Awards 2023.

Aeroporto Changi di Singapore

Dalla Wonderfall all'area giochi per bambini

Tra le novità più interessanti proposte al Terminal 2 di Changi, a Singapore, c'è una cascata digitale alta 14 metri, la "Wonderfall", che sembra "travolgere" i turisti quando attraversano il corridoio che porta ai gate.

La cascata digitale Wonderfall

Complice il flusso d'acqua apparentemente infinito, la creazione tech iper futuristica offre un'esperienza sensoriale super rilassante. L'aeroporto è inoltre dotato un enorme e incantevole giardino verticale chiamato Dreamscape con più di 20.000 specie di piante, molte delle quali rampicanti tra le varie scale mobili.

L’open bar "robotico"

Per quanto riguarda la zona pranzo, esistono moltissimi ristoranti ma è quello gourmet a vantare una vista panoramica che dà su questa meravigliosa opera architettonica.

L’area per bambini

Tra i numerosi ristoranti, inoltre, è stato inserito anche un barista robot che offre drink gratuitamente ai passeggeri. Un lounge bar a tema foresta, specchio per i selfie, aree con giochi per bambini, sala tv per intrattenersi e soffitti digitali che trasmettono scene distensive: l'aeroporto di Singapore sembra essere un vero e proprio paradiso.