I migliori giochi da spiaggia per bambini e per adulti del 2024 I giochi da spiaggia sono i migliori per permettere ai grandi e ai piccini di divertirsi insieme; la maggior parte, infatti, piacciono sempre a tutti. Poi, chissà, le mamme e i papà potrebbero riscoprire il divertimento del fare castelli di sabbia e giocare con paletta e rastrello. Ecco quali sono i migliori, per dare un tocco in più all'estate.

La nostra top 6

La spiaggia è un luogo di divertimento e allegria, dove i giochi sono all'ordine del giorno. Altrimenti, che vacanza sarebbe? Se ne possono fare di vario tipo. Tra quelli più conosciuti, alcuni sono destinati esclusivamente ai bambini, ma la maggior parte sono un ottimo diversivo per tutti e danno la possibilità di passare momenti in allegria insieme a tutta la famiglia. Per essere perfetti, questi giochi devono essere resistenti alla sabbia e all'acqua del mare, ma anche non eccessivamente rigidi. Ce ne sono di classici, come le bocce e i racchettoni, ma anche di più nuovi e particolari.

La distinzione fondamentale è quella tra giochi da sabbia e giochi da mare.

I giochi da sabbia sono quelli da utilizzare sotto l'ombrellone, come le formine, la paletta o le racchette. Sono facili da pulire e resistono al sole e all'usura. Inoltre, devono essere leggeri e facili da maneggiare. I giochi gonfiabili sono quelli da mare. Sono pensati per essere utilizzati in acqua senza perdersi o finire a fondo. Sono delicati, perchè rischiano di bucarsi, se non maneggiati con cura.

Alcuni sono giochi da fare sulla sabbia, altri sono giochi legati all'acqua, da fare nel mare. E no, non stiamo pensando a sport come il surf, alla canoa e all'acquagym, ma a semplici divertimenti accessibili a tutti, che mettono d'accordo tutti.

I giochi da spiaggia proposti online sono veramente tanti. Ecco quali sono, tra tutti, i più classici, ma anche i più accattivanti, che renderebbero la vostra estate indimenticabile.

Vediamo quali sono i migliori giochi da spiaggia di quest'anno, quelli che gli utenti hanno apprezzato di più, che hanno maggiormente divertito, ma che anche quelli che hanno avuto la migliore riuscita in termini di usura e che hanno il miglior rapporto qualità/prezzo. Tra tutti quelli proposti su internet ne abbiamo scelti 10, distinguendoli tra quelli destinati ai bambini e quelli destinati agli adulti.

I migliori giochi da spiaggia per bambini

I bambini amano il mare, passerebbero le ore in acqua. Stare sotto l'ombrellone è più noioso. Ma, con l'aiuto di piccoli giochi, le cose potrebbero cambiare. Ecco quali sono i giochi che potrebbero aiutarli a divertirsi anche quando non è il momento di stare in acqua e che possono sfruttare da soli o con gli adulti.

Dreamon

Il set di giochi con borsa a rete

Età: adatto a bambini fino a 3-4 anni.

Pro: grazie alla presenza della borsa a rete, mantenere l'ordine quando i giochi non sono in uso sarà molto semplice.

Contro: i piccoli sono molto soddisfatti di questi giochi e le mamme e i papà li consigliano senza sottolineare la presenza di difetti.

Il set da spiaggia di Dreamon comprende 13 pezzi: 1 secchiello, 1 camion, 1 rastrello, 1 brocca d'acqua, 1 cucchiaio per acqua, 8 formine. Tutti i pezzi sono di colore diverso e in gomma morbida, per essere utilizzati anche da bambini molto piccoli.

Tutte le parti del giocattolo hanno bordi levigati e delicatamente arrotondati, per maggiore sicurezza. È inclusa una borsa a rete. Misura 27 x 22 x 16 centimetri.

Ice Cream Beach Set

Il set da spiaggia per i più golosi

Età: adatto alle bambine fino ad 8-9 anni.

Pro: questo marchio è garanzia di qualità, i prodotti sono atossici e adatti ai bambini di tutte le età, che potranno giocare in sicurezza.

Contro: una volta ordinato il prodotto, non è possibile scegliere il colore dei vari accessori, che saranno consegnati in base alla disponibilità. Tutti i colori però sono allegri e vivaci.

Ice Cream Beach Set è un set di giochi da spiaggia pensato per le bambine, ma che potrebbe incuriosire anche i maschietti. La confezione misura 28 x 11 x 34 centimetri e comprende un secchiello con maniglia, una paletta a forma di porzionatore, 3 formine che ricordano i cupcake, 4 coni gelato e diversi piccoli dolcetti di plastica di colore diverso.

È l'ideale per giocare sulla sabbia, da soli o in compagnia. Gli accessori sono di plastica, ma non sono particolarmente duri e dannosi. Questo set a tema stimola la fantasia.

Androni ‎0732018

Mulinello da spiaggia con attrezzi

Età: adatto ai bambini fino a 11-12 anni.

Pro: essendo il foro dell'imbuto non eccessivamente grande, non c'è pericolo che i bambini si possano danneggiare o possano introdurvi oggetti.

Contro: anche in questo caso, non è possibile scegliere la variante preferita, il prodotto viene consegnato in base alle disponibilità.

Il Beach Set Sandmill si compone di 4 pezzi: imbuto, setaccio, rastrello e paletta. Si tratta di un divertente gioco da spiaggia, che può essere utilizzato sia con la sabbia che con l'acqua. È disponibile in due diversi colori ed è interamente in plastica. Misura 26,8 x 16,2 x 15,8 centimetri. È l'ideale per coloro che amano costruire e creare.

I ragazzi più grandi e gli adulti, invece, come si divertono in spiaggia? Ecco dei consigli su giochi che non passano mai di moda.

TKC Aerobie Pro A13

Il migliore frisbee da spiaggia

Età: dai 5 anni in su.

Pro: essendo un giocattolo leggero, questo particolare frisbee può essere utilizzato tanto dai bambini quanto dagli adulti, anche se questi ultimi lo troveranno certamente più divertente.

Contro: alcuni utenti segnalano che non galleggia, ma che è facilmente visibile dato i colori accesi con cui è realizzato.

L'anello volante di Aerobie, modello Pro A13, è la versione aggiornata del vecchio e classico frisbee. È un gioco leggero, realizzato interamente in poliestere, facile da lanciare. Misura 0,5 x 33 x 38,1 centimetri e si riesce a mettere in valigia senza che occupi troppo spazio. Anche i bambini riescono a gestirlo molto facilmente. Basta applicare poca forza per farlo arrivare molto lontano. Può essere utilizzato sia sulla sabbia che dentro l'acqua. Questo prodotto è disponibile in diversi colori, tutti allegri, accesi ed estivi.

Adriatic PL117

Le migliori bocce da spiaggia

Età: dato il loro peso, se ne consiglia l'uso dai 6 anni in su.

Pro: questo modello di bocce ha il peso ideale per essere utilizzato anche dai bambini senza che corrano rischi e possano ferirsi.

Contro: si consiglia di regalarle a bambini che abbiano già compiuto 3 anni.

Le bocce sono un gioco classico ed intramontabile. Questo gioco da spiaggia, compreso di contenitore portabocce rigido, misura Dimensioni: 10 x 20 x 30 centimetri. Nella confezione sono presenti 8 bocce e 2 boccini, tutti colorati. Tutti i pezzi della confezione sono pensati per aderire al terreno, ma sono comunque leggeri e facili da maneggiare. Questo gioco è praticato per lo più dagli adulti, ma non è escluso che possano divertirsi anche i bambini. Potrebbe essere un modo divertente per imparare a misurare le distanze. Sono riempiete con l'acqua.

Mondo Toys 15980

I migliori racchettoni da spiaggia

I racchettoni di Mondo Toys sono un classico gioco da spiaggia. Tutti, almeno una volta, ne hanno fatto uso. Anche in questo caso, possono piacere sia ai grandi che ai piccini.

Nella confezione, oltre alle racchette, è compresa una piccola pallina arancione, gestibile facilmente. Il prodotto misura 25 x 7 x 20 centimetri ed è realizzato interamente in plastica anallergica.

Età: i racchettoni sono indicati per gli adulti e per gli adolescenti.

Pro: i racchettoni possono rivelarsi un modo alternativo per fare sport divertendosi, mentre si è in vacanza.

Contro: attenzione con i bambini troppo piccoli, perché potrebbero farsi male maneggiandole, essendo pesanti.

Come scegliere i migliori giochi da spiaggia

I giochi da spiaggia sono pensati per potersi divertire in compagnia con gli amici e per soddisfare sia i grandi che i piccini. Per far sì che il divertimento sia totale, però, è bene che questi giochi presentino alcune caratteristiche precise. I dettagli a cui bisogna prestare attenzione riguardano i materiali, la sicurezza e la trasportabilità.

Materiali

I giochi da spiaggia sono per la maggior parte gonfiabili. Questo perché, in questo modo, possono essere utilizzati sia sotto l'ombrellone che in acqua. Certo, non per tutti è possibile. In alternativa, è bene puntare su giocattoli in plastica leggera, ma resistente, difficile all'usura e, soprattutto anallergica ed ecologica.

Sicurezza

Essendo destinati anche ai bambini, i giochi da spiaggia devono essere sicuri. Questo significa che bisogna prestare attenzione a come sono realizzati. Devono essere anallergici ed ecologici, ma non solo. C'è bisogno che siano materiali che resistono all'usura, più facile a contatto con la sabbia. Inoltre, è bene che non siano troppo duri o spigolosi, per evitare che i più piccoli corrano il rischio di farsi male.

Trasportabilità

È bene che i giochi da spiaggia siano leggeri e facili da trasportare. Generalmente, sono dotati di una sacca, che consente non solo di portarli con sè facilmente, ma anche di conservarli tutti insieme, senza perdere qualche pezzo o lasciarlo in giro.

Questo è tutto quello che c'è da sapere sui giochi da spiaggia e i prodotti che vi abbiamo proposto sono solo alcuni dei giochi che si possono fare in spiaggia e dentro l'acqua. Alcuni sono più classici e conosciuti, altri innovativi. Tanti altri li trovate nella categoria "giochi per sabbia e spiaggia" presente su Amazon.