Quali colori e fantasie scegliere per i costumi: la guida con tutte le tendenze mare per l’estate 2024 Dalle righe marinière alle stampe animalier, dal color cioccolato alle tonalità metalliche, ecco tutte le fantasie e i colori di tendenza per i costumi dell’estate 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Marco Casola

Quali sono i costumi più trendy dell'estate 2024? Tra i modelli di tendenza ci sono gli interi mono spalla o total black, i due pezzi con bralette e reggiseni che hanno le forme di top sportivi e ancora i bikini con laccetti da legare intorno alla vita. Se parliamo di colori e fantasie di moda per l'estate a spopolare sono le tonalità neutre, come il nude, e nuance morbide, come il marrone e il tabacco, mentre stampe animalier e disegni floreali sono il must per quanto riguarda print e decori.

Dopo aver dato un'occhiata ai modelli di costumi, interi o due pezzi, da scegliere per l'estate 2024, è arrivato il momento di capire su quali colori e fantasie puntare per creare un look da spiaggia cool e di tendenza, ecco dunque una breve guida con i colori e i disegni must have per i costumi di quest'anno.

I costumi color cioccolato

Il marrone ha letteralmente spopolato sulle passerelle primaverili e anche su quelle del prossimo autunno. Questa tonalità, spesso considerata invernale, quest'anno spunta su leggeri abiti in seta, completi estivi e anche sui costumi da indossare in spiaggia. Via dunque con due pezzi color cioccolato e con costumi interi in lycra o cotone che possono essere indossati anche come body di sera. Questa nuance neutra inoltre permette abbinamenti con abiti e accessori dalle fantasie vistose e con colori sgargianti: il marrone è perfetto per smorzare stampe floreali, tonalità fluo e print maculati.

I costumi a righe

Le righe sono sempre un must in estate: anche quest'anno i due pezzi con stripes colorate sono di tendenza. Per il 2024 i bikini da avere sono quelli con fantasie rigate in bianco e blu o quelli con jail stripes, ovvero le maxi strisce in bianco e nero. Se amate i contrasti di colore puntate, invece, su modelli a righe verticali color block dove le nuance pastello di mescolano con tonalità più scure e decise.

I costumi animalier

L'estate è il momento giusto per osare con stampe sauvage e disegni animalier, soprattutto in spiaggia un costume maculato può dare un twist forte e deciso al look estivo. I modelli must dell'estate 2024 sono quelli interi in bianco e nero, con striature che ricordano il manto di una zebra, o quelli con i toni caldi delle fantasie leopardate. Questi modelli vanno abbinati ad accessori e capi dalle linee semplici e senza fantasia, in modo da rendere protagonista del look esclusivamente il costume animalier. Via dunque con borse in paglia senza decori, sandali bassi in cuoio o espadrillas raso terra e con camicie bianche oversize da indossare come copricostume.

I costumi metallic in argento o bronzo

Tra le tendenze di stagione c'è anche quella "metallica" fatta di abiti e accessori realizzati in pellami e tessuti lucenti in argento, bronzo e oro. Sui costumi la lycra lucida o i tessuti glitterati creano un particolare effetto metallic che illumina il look da spiaggia. Tra i modelli must dell'estate 2024 ci sono gli interi argentati, con scollatura profonda e inserti drappeggiati, e ancora i due pezzi in lurex o realizzati in tessuto color bronzo oppure oro.

I costumi in fantasia floreale

Come le righe marinière i fiori in estate sono sempre di moda, quest'anno ad essere di tendenza sono i flower print in versione macro e dal sapore tropicale. Tra le fantasie must have ci sono anche varianti più sfumate in tonalità pastello o con disegni caleidoscopici che si confondono con lo sfondo o che ricordano il fondale marino.

