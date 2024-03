Colori di tendenza Autunno/Inverno 2024-2025: dal marrone all’argento, 8 tonalità che saranno di moda Dal verde oliva al rosso cremisi, dall’ocra all’argento, passando per ciliegia e blu elettrico, ecco tutti i colori di moda per il prossimo Autunno/Inverno 2024-2025 e le tendenze dalle sfilate di Parigi e Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Marco Casola

da sinistra Bottega Veneta, Ermanno Scervino, MSGM, Roberto Cavalli, Ferragamo

Quando si conclude il fashion month, ovvero quel mese che va da metà febbraio all'inizio di marzo, in cui sulle passerelle di New York, Milano e Parigi, vengono presentate le collezioni donna per la stagione invernale successiva, ci si inizia a chiedere quali saranno le tendenza da seguire, quali i capi di moda o gli accessori e le scarpe must have. La domanda più ricorrente però è: quale sarà il colore dell'anno? Quali le tonalità di tendenza e le nuance da scegliere per essere alla moda?

Non è mai facile rispondere alla domanda: "Che colore si porta?", perché non è facile isolare una sola tonalità di moda. E' possibile però, analizzando tutte le sfilate Autunno/Inverno 2024-2025 dei maggiori stilisti italiani, francesi e internazionali, individuare alcuni "filoni di colore" alcune nuance ricorrenti nelle diverse collezioni che ci fanno capire quali saranno le tonalità must per la prossima stagione fredda. Dal verde oliva al rosso acceso, passando per il ciliegia e l'ocra, ecco dunque una breve guida con tutti i colori di tendenza per il prossimo inverno.

Verde oliva

Ricorda il verde militare, ma è più tenue e delicato, è essenziale e molto chic, stiamo parlando dell'olive green ovvero del verde tenue nella nuance oliva. Questo colore ha letteralmente spopolato sulle passerelle Autunno/Inverno 24-25 di Parigi e Milano, praticamente tutti gli stilisti hanno proposto uno o più look con capi e accessori declinati in questa colorazione, tanto che potrebbe essere questa la tonalità must del prossimo inverno.

Ferragamo

Il verde oliva lo abbiamo visto in total look negli outfit, con abiti in magli abbinati a cuissardes e borse di una tonalità simile, di Ferragamo e negli abiti a collo alto con maniche ampie di Schiaparelli e in quelli con gonna ampia di Fendi. Più scuro il verde scelto da Anthony Vaccarello per i maxi blazer dalle spalle ampie che hanno sfilato sulla passerella di Saint Laurent, mentre vira verso una tonalità più chiara e pastello il verde oliva dei look di Balmain e dei completi di Ermanno Scervino.

Schiaparelli

Rosso cremisi

E' acceso, lucente, abbagliante e ricorda il fuoco, il rosso cresmisi scelto da moltissimi designer per gli abiti del prossimo inverno. Il cremisi è una tonalità luminosa e chiara di rosso, vira verso il fragola, con punte che sembrano quasi fluo. Sono diversi gli stilisti che hanno proposto questo colore in total look, creando outfit rouge con capi e accessori monocolore.

Ferrari

Il rosso cremisi fa brillare i look con capi in vernice di Ferrari e i cappottini dal taglio essenziale con linee bon ton visti sulla passerella Autunno/Inverno 2024-2025 di Miu Miu. Brillano anche i midi dress dai tessuti leggiadri in rosso, disegnati da Alessandro Dell'Acqua per il suo marchio N21, e i tubini aderenti di Ferragamo e Casablanca. Infine, Stella McCartney sceglie il cremisi per colorare i coordinati in lana con grosse sciarpe volumetriche.

Miu Miu

Blu elettrico

E' vibrante e intenso, scuro eppure luccica, il blu elettrico che sarà di moda il prossimo Autunno/Inverno 24-25. In molti casi questa tonalità di tendenza vira verso un viola molto scuro, che indossato con nuance come il nero spicca ancora di più per la sua luminosità, creando un effetto finale di forte impatto.

Loewe

Scelgono il blu elettrico e il contrasto con accessori in pelle nera Loewe e Saint Laurent. La prima Maison utilizza la tonalità per lunghi abiti da sera con cut in vita e maxi cinture in pelle black, mentre Vaccarello disegna per Saint Laurent un'intera collezione fatta di abiti trasparenti, dove però trovano spazio anche mini dress in maglia blu elettrico, con orli asimmetrici che ricordano una guepiere. Virano poi verso il viola le tonalità scelta da Prada e Anteprima per i tubini a maniche lunghe.

Saint Laurent

Cioccolato

E' caldo, morbido e avvolgente il marrone di tendenza per il prossimo Autunno/Inverno 2024-2025. Il colore must di stagione e molto simile a quello del cioccolato, dunque è scuro e in alcuni casi si avvicina al bordeaux, mentre in altri è più chiaro e sfumato. Anche il marrone si indossa in total look, sono infatti diversi i brand che propongono in passerella outfit monocolore con capi e accessori brown.

Ermanno Scervino

Scuro e simile al vinaccia, il marrone dei look di Ermanno Scervino e Marco Rambaldi che in passerella appare caldo e cozy, come i maglioni in lana e i tailleur in fresco lana realizzati con il colore must di stagione. Ricorda le tonalità del cacao amaro il marrone degli abiti dalle spalle ampie di Bottega Veneta o di quelli in pelle drappeggiata di Stella McCartney, dei completi bon ton di Rochas e dei montoni di Isabel Marant. Più freddo e "spigoloso" il marrone bruciato dei coordinati in pelle o denim di Acne Studios e Miu Miu.

Acne Studios

Rosa confetto

E' tenue e romantico, estremamente femminile e delicato, il rosa confetto che ha sfilato sulle passerelle di Milano e Parigi. Questa è una delle poche tonalità pastello che saranno di moda il prossimo inverno, in cui dominerà una palette scura o fatta di toni polverosi.

Dries Van Noten

Il rosa baby è apparso sui morbidi cappotti lunghi dal collo alto di Dries Van Noten e nei drammatici abiti scultorei di Jil Sander e ancora nei mini dress con fiori tono su tono disegnati per l'inverno 24-25 da Massimo Giorgetti di MSGM. Splendido poi il punto di rosa pallido scelto da Matthieu Blazy per i completi coordinati di Bottega Veneta. Più acceso e tendente al fluo il rosa dei look Miu Miu e degli outfit in tweed e lana bouclé di Chanel.

Bottega Veneta

Ocra

E' sabbioso ma deciso e ricorda l'oro, il color ocra che ha spopolato nelle collezioni donna che abbiamo visto sfilare a Milano e Parigi. Il giallo limone delle passate stagioni vira verso tonalità più scure e bruciate di ocra, senape e terra di Siena, tutte nuance che saranno super trendy il prossimo Autunno/Inverno 24-25.

Ferragamo

Ferragamo sceglie il terra di Siena per gli splendidi abiti vedo non vedo in seta, con inserti asimmetrici e orli svolazzanti, Miu Miu lo utilizza invece per le giacche in suede. E' luminoso e barocco il color ocra dei completi con top a punta, disegnati da Fausto Puglisi per Roberto Cavalli, più chiaro e tenue il giallo di Iceberg e Bottega Veneta.

Roberto Cavalli

Ciliegia

Dopo aver letteralmente dominato la palette colori dell'inverno 2024, il color ciliegia tornerà ad essere di gran moda anche nel 2025. Il color ciliegia si distingue però dal dark cherry di tendenza lo scorso anno: quello del prossimo inverno sarà una nuance più chiara, simile al borgogna, tendente più al bordeaux che al marrone.

Mugler

Mugler porta in passerella diversi look in pelle color ciliegia: dai mini dress scultorei ai cappotti destrutturati tutto è dipinto con la nuance must di stagione. Più scuro il colore scelto da Giuliano Calza per i look no pants, con culotte e reggiseno in bella mostra, disegnati per GCDS. Tonalità simili di ciliegia scuro tornano anche negli abiti nude di Saint Laurent e in quelli in vernice di MSGM, nei completi in pelle di Maryling e in quelli in maglia di Roberto Cavalli.

GCDS

Grigio argento

E' lucente e ricorda l'argento il grigio scelto da molti designer per il prossimo inverno. In alcuni casi fa pensare al metallo liquido, in altri tende al grigio perla, in tutti i look dona un effetto sparkling e un sapore futuristico ai look da sera e da giorno.

MSGM

Luccicanti paillettes argentate caratterizzano i sequin look, con mini dress tempestati di applicazioni, firmati Stella McCartney e Alexander McQueen, mentre ricordano un'armatura gli abiti corti e super aderenti di Versace. E' metallico, e con fantasie broccate, l'argento dei cappotti invernali di MSGM, più leggero e tenue il grigio silver dei tubini midi di Miu Miu, dei completi drappeggiati e morbidi di Ferrari e degli smoking che hanno sfilato da Tom Ford.

Tom Ford