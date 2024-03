Stivali protagonisti in passerella a Parigi e Milano: 9 modelli di tendenza per l’Autunno/Inverno 24-25 Dai cuissardes agli stivali in vernice, dai modelli dorati a quelli con tacco basso, fino alle varianti in pelle drappeggiata e ai texani: sulle passerelle Autunno/Inverno 2024-2025 di Milano e Parigi sono gli stivali l’accessorio di tendenza da avere. Ecco i modelli più belli che saranno di moda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Marco Casola

da sinistra Fendi, Bally, Tod's

Diciamo addio a décolleté, mocassini e ankle boots: il must per il prossimo Autunno/Inverno 24-25, che abbiamo visto sfilare sulle passerelle di Milano e Parigi, sono gli stivali, alti o addirittura altissimi. Non stiamo parlando delle dimensioni del tacco ma dell'altezza dello stivale sulla coscia, infatti, a essere di moda saranno modelli maxi e cuissardes che coprono l'intera gamba. La costante tra le tendenze scarpe per il prossimo inverno è anche quella che prevede tacchi bassi, o comunque non troppo alti, e soprattutto doppi, tutti elementi che contribuiscono a rendere gli stivali comodi e facilmente utilizzabili.

Praticamente in tutte le collezioni donna Fall/Winter 24-25 a dominare sono gli stivali, che sostituiscono quasi ovunque i modelli classici di scarpe col tacco o raso terra. Da Cavalli a Schiaparelli, da Fendi a Margiela, passando per Isabel Marant, Etro, Tod's e Versace, tutti i grandi marchi della moda scelgono un paio di stivali per completare gli outfit della stagione fredda. Il motivo di tale successo si può rintracciare nel loro essere pratici e versatili: gli stivali si indossano sia di sera che di giorno, sia con i jeans che con gli abiti lunghi. Sono anche la soluzione adatta per coprire le gambe in inverno se si indossano gonne corte e shorts o se si sceglie un outfit senza collant. Ecco dunque una selezione degli stivali più belli visti sulle passerelle di Milano e Parigi e i modelli di tendenza per l'Autunno/Inverno 24-25.

Gli stivali pitonati di Roberto Cavalli

Fantasie animalier o stampe pitonate sulla pelle saranno un must il prossimo inverno. I disegni maculati spopolano su cappotti e abiti, mentre su borse, stivali e altri accessori, la tendenza prevede l'utilizzo di pellami snake e print che ricordano il manto di un serpente. La Maison Cavalli lancia il trend per l'Autunno/Inverno 24-25, proponendo stivali dalla punta stretta e allungata con tacchi medi o bassi e ricoperti da snake print.

Roberto Cavalli

I cuissardes coccodrillo di Schiaparelli

Oltre ai disegni animalier, ci pensano anche gli abiti e gli accessori in pelle effetto coccodrillo, visti sulla passerella parigina di Schiaparelli, ad aggiungere un tocco esotico ai look del prossimo inverno. Alla Paris Fashion Week Daniel Roseberry, Direttore Creativo della Maison, utilizza ancora i tanto amati rimandi all'anatomia, al corpo umano o al mondo animale, facendo sfilare cravatte a treccia realizzate con capelli e total look in pelle croccodile, sotto cui spuntano altissimi cuissardes in pelle martellata e verniciata, che ricrea lo stesso effetto dei completi.

Schiaparelli

Gli stivali doppio strato di Fendi

In un tripudio di tubini essenziali, abiti rigorosi e dai toni scuri o neutri, a spiccare sulla passerella Autunno/Inverno 24-25 di Fendi sono soprattutto gli accessori e in particolare le scarpe. Tra i pezzi più belli ci sono gli stivali "doppi", in pelle color crema o cappuccino, con logo metallico mini e tacco basso, la cui particolarità sta nel lembo di pelle che copre l'intero modello.

Fendi

I cuissardes dorati di MM6 Maison Margiela

Sono lucenti, altissimi, iper aderenti e sembrano diventare un tutt'uno con le gambe i cuissardes dorati visti sulla passerella Autunno/Inverno 2024-2025 di MM6 Maison Margiela, seconda linea del marchio, che lancia gli stivali in versione leggings, un modello second skin che sicuramente farà tendenza.

MM6 Maison Margiela

Gli stivali con tacco largo di Tod's

Oltre agli stivali che coprono l'intera coscia, sfilano anche modelli più bassi, in pelle color testa di moro o total black. Tra i brand che scelgono modelli simili per l'inverno c'è Tod's, che completa tutti i look di passerella con stivali dalla punta bold decorati da cuciture a vista e fibbie.

Tod's

Gli stivaletti a contrasto di Etro

Da Etro le dimensioni maxi scompaiono totalmente e lo stivale must per l'inverno è più basso e ha la punta affusolata. Gli stivaletti alti al polpaccio scelti da Marco De Vincenzo, Direttore Creativo di Etro, per completare gli outfit invernali ricordano gli stivali da moschettiere grazie al risvolto bicolor che crea un particolare contrasto di nuance opposte.

Etro

I cuissardes a punta di Chloé

Tra i cuissardes più belli visti sulle passerelle di Parigi ci sono i modelli in pelle marrone, da indossare arricciati sulla gamba, e con punta lunga ma bombata, firmati Chloé. Per il debutto parigino (con tanto di invasione in passerella) la designer Chemena Kamali ha presentato una splendida collezione fatta di abiti e bluse in seta, con ruche e maniche ampie, abbinate a lunghi cuissardes che davano un tocco strong ai look dall'aria romantica e boho.

Chloé

I texani maxi di Versace

Versace utilizza il trend dello stivale alto alla coscia per estremizzarlo, proponendo sulla passerella milanese, nella collezione Autunno/Inverno 24-25, cuissardes in versione camperos. I classici stivali texani, con tacco a banana, cinghie e punta lunga, da Versace diventano altissimi, coprono l'intera gamba ed entrano di diritto tra i modelli di tendenza per il prossimo anno.

Versace

Gli stivali in vernice di Diesel

Il 2025 sarà l'anno della vernice, della pelle lucida e del vinile, lo dimostrano le tendenze viste sulle passerelle Autunno/Inverno di Milano. Ovviamente l'onda di vernice che invade il guardaroba, dai trench fino a gonne e pantaloni, non risparmia borse, scarpe e altri accessori, dunque tra gli stivali must per la prossima stagione ci sono quelli verniciati total black visti nella collezione disegnata da Glenn Martens per Diesel.

Diesel